Агентство Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2025—2026 годах

Мир
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы глобального роста на 2025 и 2026 годы из-за инвестиций в IT и фондовый рынок.
Об этом говорится в отчете Global Economic Outlook. Агентство улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,5% с ожидаемых в сентябре 2,4%.
При этом With Ratings прогнозирует, что в 2026 году глобальный экономический рост замедлится до 2,4%, что несколько выше предыдущей оценки в 2,3%.
«Рост инвестиций в IT-сферу и увеличение благосостояния нанесения благодаря ралли фондовых рынков смягчают негативное влияние от растущих импортных пошлин», — говорится в сообщении агентства.
Прогноз роста ВВП США на этот год повышен до 1,8% с 1,6%, еврозоны — до 1,4% с 1,1%. В 2026 году агентство ожидает рост американской экономики на 1,9% и европейской — на 1,3%. Китай, по оценке Fitch, вырастет на 4,8% в 2025 году и на 4,1% - в 2026 году.
Fitch улучшило прогнозы и для Индии — до 7,4% с 6,9% на текущий год. Пересмотреть показатели удалось благодаря хорошим показателям потребительских расходов, снижению инфляции и ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики индийского ЦБ. Эксперты считают, что Федеральная резервная система и Банк Англии втрое снизят ключевые процентные ставки в 2026 году, в то время как ЕЦБ будет удерживать ставки на текущем уровне.
МВФ также пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2025 год, повысив его с 2,8% до 3%. Этому способствовало смягчение торговых ограничений США, ослабление доллара и экономическая устойчивость Китая.
В то же время прогноз идет вразрез предостережениям МВФ о возможном замедлении экономики из-за торговой войны. Правда, рост в 3% ниже среднего показателя 3,7%, который фиксировали до пандемии коронавируса. Поэтому МВФ отмечает «хрупкую стабильность» глобальной экономики.
По материалам:
Zaxid.net
