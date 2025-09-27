ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год
Глобальная экономика в первом полугодии оказалась более устойчивой, чем ожидалось, особенно на многих развивающихся рынках, а также в США. Тарифы Трампа еще не «ударили» по мировой торговле по полной.
Об этом говорится в сентябрьском отчете Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
Что поддерживало экономику
Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 г. глобальная экономика выросла на 3,3%.
Промышленное производство и торговля поддерживались благодаря заблаговременному накоплению запасов перед повышением тарифов.
Сильные инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, привели к улучшению результатов в США, а фискальная поддержка в Китае компенсировала негативное влияние торговых ограничений и слабости рынка недвижимости.
Двусторонние тарифные ставки США выросли почти для всех стран с мая. Общая эффективная тарифная ставка США достигла примерно 19,5% в конце августа, что является самым высоким показателем с 1933 года.
Полный эффект от повышения тарифов еще не проявился, многие изменения внедряются постепенно, а компании частично компенсируют рост тарифов за счет маржи — но он становится все более заметным в потребительских расходах, рынках труда и потребительских ценах.
Прогноз инфляции
ОЭСР прогнозирует инфляцию в странах G20 в 2025 году на уровне 3,4%, в 2026 году — 2,9%. Июньские прогнозы составили 3,6% и 3,2% соответственно.
Организация ожидает замедления роста экономики США в 2025 году до 1,8%, в 2026 году — до 1,5%. В 2024 году американский ВВП вырос на 2,8%. Инфляция в Штатах, как ожидается, ускорится с 2,5% в 2024 году до 2,7% в 2025 году и 3% в 2026 году.
Прогноз роста экономики еврозоны на текущий год повышен на 0,2 процентных пункта, до 1,2%, на следующий год — снижен на аналогичную величину, до 1%. Прогнозы увеличения ВВП Германии на 2025 и 2026 годы снижены на 0,1 п.п., до 0,3% и 1,1%.
Экономика Японии, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет в 2025 и 2026 годах на 1,1% и 0,5% соответственно (предыдущие прогнозы — 0,7% и 0,4%), ВВП Китая — на 4,9% и 4,4% (4,7% и Инд, 4,3%) (6,3% и 6,4%), Бразилии — на 2,3% и 1,7% (2,1% и 1,6%).
ОЭСР подтвердила прогноз роста экономики России в 2025 году на уровне 1%, в 2026 году — на уровне 0,7%. В то же время оценка инфляции в россии на текущий год снижена до 8,5%, на 2026 год — до 4,9%.
Организация отметила наличие значительной неопределенности в глобальных экономических процессах, что влияет на прогнозы.
В частности, такие риски включают дальнейшее повышение двусторонних тарифов, нарастание инфляционного давления, а также угрозу увеличения дефицитов госбюджетов.
Отдельная опасность для финансовых рынков — возможная переоценка стоимости криптоактивов.
«С другой стороны, уменьшение торговых ограничений или более быстрое развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта могут усилить перспективы роста», — подчеркнули в ОЭСР.
