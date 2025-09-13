Аналитики снизили прогноз роста ВВП Украины на 2025−2026 годы Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Аналитики снизили прогноз роста ВВП Украины на 2025−2026 годы

В 2025 году ВВП Украины вырастет на 2%, а в 2026-м — на 2,8%. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,9% и 3,2% соответственно.

Об этом свидетельствует экономический прогноз на 2025−2026 годы Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с German Economic Team (GET).

Почему прогноз ухудшился

Как отмечают аналитики, основной причиной стал слабее ожидаемого рост в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.

В то же время на вторую половину года прогнозируют ускорение за счет более быстрого развития промышленности и торговли.

Общее восстановление, однако, сдерживает активная фаза войны. Аналитики ожидают, что в 2026 году интенсивность боевых действий снизится, что приведет к росту ВВП на 2,8%.

Источник: Госстат; прогноз ИЭД/GET на 2025 и 2026 годы

Инфляция

Прогнозируется, что в 2025 году инфляция составит 13,2%, а уже в 2026-м снизится до 6,7%.

По словам ведущего эксперта ИЭИ Виталия Кравчука, ценовое давление на некоторые продукты питания во второй половине 2025 года ослабнет.

«В 2026-м ожидается снижение давления расходов на инфляцию, восстановление спроса прогнозируется умеренным. Рост цен на отопление и газ, по нашим предположениям, произойдет, что увеличит показатель потребительской инфляции», — говорится в прогнозе.

Ключевые показатели и вызовы:

Дефицит текущего счета: 11,8% ВВП в 2025-м, 17,9% в 2026-м из-за уменьшения экспорта зерновых и увеличения импорта военной и энергетической техники.

11,8% ВВП в 2025-м, 17,9% в 2026-м из-за уменьшения экспорта зерновых и увеличения импорта военной и энергетической техники. Государственный долг: приближается к 100% ВВП, частично из-за новых займов в пределах инструмента ERA от стран G7.

приближается к 100% ВВП, частично из-за новых займов в пределах инструмента ERA от стран G7. Дефицит финансирования: в 2026 году может составить $10−15 млрд. МВФ пока не предусматривает дополнительных средств, а решение по использованию замороженных российских активов в ЕС еще не принято.

в 2026 году может составить $10−15 млрд. МВФ пока не предусматривает дополнительных средств, а решение по использованию замороженных российских активов в ЕС еще не принято. Прочие вызовы: кадровый дефицит и логистические проблемы остаются ключевыми барьерами для бизнеса.

Напомним, в Dragon Capital прогнозируют , что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.

В 2025 году рост ВВП Украины замедлится до 2% или даже ниже. Базовый прогноз на 2026 год составляет 1,5%. Инфляция к концу 2025 года ожидается на уровне 9,3%.

