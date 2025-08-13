Что будет с курсом доллара, инфляцией и тарифами в 2025 году — мнение эксперта ICU Сегодня 11:00 — Валюта

Что будет с курсом доллара, инфляцией и тарифами в 2025 году — мнение эксперта ICU, www.freepik.com

В 2025 году Украина должна получить около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без «печати» гривны покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов. В настоящее время уже получено почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года.

Об этом рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, пишет РБК-Украина.

Читайте также Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске

«Поскольку война крайне затратна, то поддержка партнеров критична. В случае снижения внешней помощи, и без того слабый экономический рост может смениться на падение», — сказал он.

Относительно инфляции

Прогноз ICU — 8.2% (год к году) к концу 2025 года. Но его ухудшили с 7.6% из-за более слабого урожая.

Читайте также НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции

Курс гривны к доллару

До конца 2025 года ожидается курс на уровне около 42,6 гривен за доллар, а валютные резервы — более 55 млрд долларов. Это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.

Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026 резервы, вероятно, сократятся до 40−45 млрд долларов.

Читайте также ICU дал прогноз относительно ВВП Украины и курса гривны в 2023 году

Налоги и тарифы

Правительство продолжит удерживать низкие тарифы на коммунальные услуги, и в условиях полномасштабной войны существенного их роста не ожидается — это дополнительно сдерживает инфляционное давление.

В то же время налоговая нагрузка, вероятно, будет постепенно расти. Речь идет не обязательно о повышении ставок, а скорее о расширении базы налогообложения и усилении сбора налогов, ведь фискальный дефицит должен сокращаться.

Прогнозы

Прогноз ICU на 2025 год:

рост ВВП на 2.5%,

на 2026 — 2.8%.

«Мы не ожидаем настолько плохих сценариев, чтобы говорить о падении на 5% или больше» — резюмировала он.

Справка Finance.ua:

Если санкции США реально подтолкнут рф к завершению войны, позиции гривны на всех сегментах валютного рынка резко укрепятся. Причем как за счет психологического, так и экономического факторов. Ведь перспектива принять участие в восстановлении Украины подтолкнет иностранных инвесторов к более серьезным инвестициям в экономику нашей страны. Об этом сообщает финансовый эксперт Алексей Козырев.

Постоянное изменение ситуации на мировых рынках и пиковая геополитическая напряженность будет провоцировать рост колебаний пары евро/доллар на мировых рынках на заявлениях Дональда Трампа по поводу россии и продолжении обострения торговых войн.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Присоединяйтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.