ICU дал прогноз относительно ВВП Украины и курса гривны в 2023 году — Finance.ua

ICU дал прогноз относительно ВВП Украины и курса гривны в 2023 году Сегодня 08:06 — Валюта

Восстановление реального ВВП Украины на следующий год после спада на 32% в этом году будет незначительным — 4%, что связано с потерями физических активов и человеческого капитала, прогнозирует инвестгруппа ICU.

«Тенденция экономики Украины в ближайшем будущем будет почти L-образной... Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения россии. Экономика явно выжила, но в ближайшие годы она столкнется с многочисленными препятствиями», — отмечают ее аналитики в обновленном макропрогнозе.

Они добавили, что инфляция, как и ожидалось, ускорилась, но не вышла из-под контроля. По оценкам ICU, она начнет замедляться в начале 2023 г. и в целом по итогам следующего года снизится до 24% с 30% в этом году.

«Одноразовая девальвация гривны в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но до конца 2023 года могут потребоваться дополнительные раунды девальвации, чтобы еще больше сократить избыточный спрос на иностранную валюту», — отмечается в отчете.

Курс

Согласно прогнозу ICU, курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн/$1, а по итогам следующего — 45 грн/$1, в то же время международные резервы снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд в следующем.

С учетом такой девальвации нацвалюты номинальный ВВП аналитики в этом году оценивают в $146 млрд, а в следующем — в $129 млрд, а госдолг увеличится с 86% ВВП до 99% ВВП.

Ожидается, что украинская экономика по-прежнему будет сильно зависеть от международной финансовой помощи в ближайшие годы. Внешнее финансирование может достигнуть $30 млрд в 2022 году, но поступление помощи сократится в следующем году.

По оценкам ICU, экономике Украины понадобится минимум $20 млрд в 2023 году, чтобы поддерживать относительно бесперебойную работу, и значительная часть этой суммы поступит от МВФ.

Аналитики отмечают, что их прогноз построен на том, что серьезных изменений в военной ситуации до конца 2023 года не последует.

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