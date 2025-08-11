НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции — Finance.ua
НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции

Национальный банк Украины планирует предоставить возможность небанковским учреждениям получать лицензию на осуществление валютных сделок.
Об этом НБУ сообщает на своем официальном сайте.
Небанковские учреждения смогут осуществлять такие операции при предоставлении финансовой платежной услуги по эквайрингу платежных инструментов, сообщает регулятор.
Есть проект соответствующих изменений в положение о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Обнародованы для обсуждения изменения в порядке эквайринга платежных инструментов и отдельные авторизационные вопросы, связанные с определением эквайринга платежных инструментов.
В проекте предлагается, в частности, определить право небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи осуществлять валютные операции при предоставлении финансовой платежной услуги по эквайрингу платежных инструментов на основании лицензии на осуществление валютных операций.
Также предложено исключить требование размера минимального уставного капитала для получения лицензии, связанной с переводом средств без открытия счета.
Кроме того — уточнить основания для отзыва лицензии на осуществление валютных операций и относительно отдельной валютной операции и порядок прекращения валютных операций в случае отзыва лицензии на осуществление валютных операций и относительно отдельной валютной операции.
По материалам:
Економічна Правда
Также по теме
multi app
