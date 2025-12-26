Какой курс евро и доллара сейчас предлагают банки и обменники Сегодня 13:24 — Валюта

Курс доллара по отношению к гривне в банках Украины в пятницу, 26 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 42,25 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривны за доллар.

Средний курс евро по отношению к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,90 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривны за евро, пишет УНИАН.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи — 49,65 грн/евро.

Мы писали , что, несмотря на периодически циркулирующие разговоры о потенциальном переходе Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса к гривне которой определяются официальные курсы других валют), в экспертной среде ожидают, что в ближайшие годы этого не произойдет.

Соответственно, в 2026 году гривна будет ориентироваться на доллар. Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов, для такого перехода должны быть выполнены по меньшей мере два ключевых условия. В частности:

Завершиться активная фаза войны.

Начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

Не готовятся к скорой замене доллара на евро и в Нацбанке. В частности, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук ранее прямо заявил: несмотря на изучение вопроса, графика такого перехода пока нет.

