0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой курс евро и доллара сейчас предлагают банки и обменники

Валюта
51
Какой курс евро и доллара сейчас предлагают банки и обменники
Какой курс евро и доллара сейчас предлагают банки и обменники
Курс доллара по отношению к гривне в банках Украины в пятницу, 26 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 42,25 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривны за доллар.
Средний курс евро по отношению к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,90 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривны за евро, пишет УНИАН.
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,85 грн/евро, а курс продажи — 49,65 грн/евро.
Читайте также
Мы писали, что, несмотря на периодически циркулирующие разговоры о потенциальном переходе Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса к гривне которой определяются официальные курсы других валют), в экспертной среде ожидают, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Соответственно, в 2026 году гривна будет ориентироваться на доллар. Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов, для такого перехода должны быть выполнены по меньшей мере два ключевых условия. В частности:
  • Завершиться активная фаза войны.
  • Начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.
Не готовятся к скорой замене доллара на евро и в Нацбанке. В частности, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук ранее прямо заявил: несмотря на изучение вопроса, графика такого перехода пока нет.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems