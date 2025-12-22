0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты сообщили, будет ли обвал гривны после 1 января 2026 года

Валюта
144
Эксперты сообщили, будет ли обвал гривны после 1 января 2026 года
Эксперты сообщили, будет ли обвал гривны после 1 января 2026 года
Несмотря на периодически циркулирующие разговоры о потенциальном переходе Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса к гривне которой определяются официальные курсы других валют), в экспертной среде ожидают, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Читайте также
Соответственно, в 2026 году гривна будет ориентироваться на доллар.
Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов, для такого перехода должны быть выполнены по меньшей мере два ключевых условия. В частности:
  • Завершится активная фаза войны.
  • Начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.
Читайте также
«Мой прогноз более гипотетический, чем практический: Украине понадобится по меньшей мере 3−4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы, для того чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС», — констатировал он.
Не готовятся к скорой замене доллара на евро и в Нацбанке. В частности, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук ранее прямо заявил: несмотря на изучение вопроса, графика такого перехода пока нет.
«Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна — пока что это доллар», — сказал он.
Читайте также
«Такая осторожная и медленная кривая девальвации должна притормозить инфляционные стимулы. И предоставить рынку новые курсовые ориентиры без риска нарушения макрофинансовой стабильности», — объяснили специалисты.
Войну как определяющий фактор для валютного рынка называет и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Он отмечает: именно ход боевых действий будет определять, как на курс будут влиять другие факторы.
«Война. Вот основной фактор», — констатировал он.
Место для вашей рекламы
Ранее основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну. Доходы государственного бюджета от уплаченных налогов в валютном эквиваленте уже превысили довоенный уровень.

Прогнозы на 2026 год

В 2026 году Dragon Capital рассматривает несколько сценариев. Если война будет продолжаться в течение всего года, то рост ВВП ожидается на уровне 1%. В случае завершения боевых действий до весны экономический рост может ускориться до 5%. Инфляция в 2026 году, по прогнозу, снизится до 6%.
Относительно валютного курса аналитики Dragon Capital ожидают стабильности в конце 2025 года. Прогнозируется, что курс не превысит 43 грн/$. В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.
По материалам:
Обозреватель
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems