Эксперты сообщили, будет ли обвал гривны после 1 января 2026 года

Несмотря на периодически циркулирующие разговоры о потенциальном переходе Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса к гривне которой определяются официальные курсы других валют), в экспертной среде ожидают, что в ближайшие годы этого не произойдет.

Соответственно, в 2026 году гривна будет ориентироваться на доллар.

Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов, для такого перехода должны быть выполнены по меньшей мере два ключевых условия. В частности:

Завершится активная фаза войны.

Начаться реальное движение Украины в направлении евроинтеграции.

«Мой прогноз более гипотетический, чем практический: Украине понадобится по меньшей мере 3−4 года с момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы, для того чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС», — констатировал он.

Не готовятся к скорой замене доллара на евро и в Нацбанке. В частности, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук ранее прямо заявил: несмотря на изучение вопроса, графика такого перехода пока нет.

«Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна — пока что это доллар», — сказал он.

«Такая осторожная и медленная кривая девальвации должна притормозить инфляционные стимулы. И предоставить рынку новые курсовые ориентиры без риска нарушения макрофинансовой стабильности», — объяснили специалисты.

Войну как определяющий фактор для валютного рынка называет и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Он отмечает: именно ход боевых действий будет определять, как на курс будут влиять другие факторы.

«Война. Вот основной фактор», — констатировал он.

Ранее основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил , что макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну. Доходы государственного бюджета от уплаченных налогов в валютном эквиваленте уже превысили довоенный уровень.

Прогнозы на 2026 год

В 2026 году Dragon Capital рассматривает несколько сценариев. Если война будет продолжаться в течение всего года, то рост ВВП ожидается на уровне 1%. В случае завершения боевых действий до весны экономический рост может ускориться до 5%. Инфляция в 2026 году, по прогнозу, снизится до 6%.

Относительно валютного курса аналитики Dragon Capital ожидают стабильности в конце 2025 года. Прогнозируется, что курс не превысит 43 грн/$. В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.

