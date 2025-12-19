В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара, ВВП и проблемы бизнеса на следующий год
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну. Доходы государственного бюджета от уплаченных налогов в валютном эквиваленте уже превысили довоенный уровень.
Об этом во время мероприятия NV «Украина и мир впереди 2026» заявил основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
Экономические итоги 2025
По словам Фиалы, 2025 год Украина завершает с умеренным экономическим ростом. Dragon Capital оценивает рост экономики в 2,4%, а номинальный ВВП составит около $211 млрд. Это превышает довоенный максимум, когда ВВП Украины достиг $200 млрд.
Инфляция по итогам 2025 года, по оценкам инвесткомпании, составит около 9%.
Прогнозы на 2026 год
В 2026 году Dragon Capital рассматривает несколько сценариев. Если война будет продолжаться в течение всего года, то рост ВВП ожидается на уровне 1%. В случае окончания боевых действий до весны экономический рост может ускориться до 5%.
Инфляция в 2026 году, по прогнозу, снизится до 6%.
Курс гривны и международные резервы
Относительно валютного курса аналитики Dragon Capital ожидают стабильности в конце 2025 года. Прогнозируется, что курс не превысит 43 грн/$.
В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.
Фиала также напомнил, что международные резервы Национального банка Украины находятся на рекордном уровне за всю историю страны и составляют $54 млрд. По его словам, в 2026 году резервы могут сохраниться на уровне более $50 млрд.
Основные риски и вызовы
Среди ключевых рисков на 2026 год Фиала назвал угрозы безопасности и инфраструктуры, связанные с российской агрессией. Речь идет о ракетных и дроновых ударах, потребности в строительстве укрытий, системах защиты и резервных источников энергоснабжения.
Отдельным вызовом он назвал недостаток кадров. По оценкам Dragon Capital, нехватка персонала на рынке труда составляет 15−20% из-за выезда граждан за границу, мобилизации и нежелания части людей работать официально. Это приводит к росту зарплат на 20−25% в год, а уровень оплаты труда в долларах и евро уже превысил довоенные показатели, что оказывает давление на себестоимость производства.
Напомним, Эксперты ЦЭС совместно с German Economic Team обратились к ведущим украинским и международным аналитическим командам с просьбой предоставить свои видения ключевых макроэкономических показателей на конец 2025 и 2026 года. Согласно прогнозам, ВВП в 2026 году вырастет до 2,4%, курс будет на уровне 43,2 грн/$, хотя среднегодовой прогноз МВФ пессимистичнее — 45,5 грн/$, а инфляция должна замедлиться до 6,6%. Подробнее рассказываем здесь.
