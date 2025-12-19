В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара, ВВП и проблемы бизнеса на следующий год Сегодня 16:06 — Валюта

Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну. Доходы государственного бюджета от уплаченных налогов в валютном эквиваленте уже превысили довоенный уровень.

Об этом во время мероприятия NV «Украина и мир впереди 2026» заявил основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Экономические итоги 2025

По словам Фиалы, 2025 год Украина завершает с умеренным экономическим ростом. Dragon Capital оценивает рост экономики в 2,4%, а номинальный ВВП составит около $211 млрд. Это превышает довоенный максимум, когда ВВП Украины достиг $200 млрд.

Инфляция по итогам 2025 года, по оценкам инвесткомпании, составит около 9%.

Прогнозы на 2026 год

В 2026 году Dragon Capital рассматривает несколько сценариев. Если война будет продолжаться в течение всего года, то рост ВВП ожидается на уровне 1%. В случае окончания боевых действий до весны экономический рост может ускориться до 5%.

Инфляция в 2026 году, по прогнозу, снизится до 6%.

Курс гривны и международные резервы

Относительно валютного курса аналитики Dragon Capital ожидают стабильности в конце 2025 года. Прогнозируется, что курс не превысит 43 грн/$.

В 2026 году возможно незначительное ослабление гривны. Ожидается, что год завершится на уровне 44 грн/$.

Фиала также напомнил, что международные резервы Национального банка Украины находятся на рекордном уровне за всю историю страны и составляют $54 млрд. По его словам, в 2026 году резервы могут сохраниться на уровне более $50 млрд.

Основные риски и вызовы

Среди ключевых рисков на 2026 год Фиала назвал угрозы безопасности и инфраструктуры, связанные с российской агрессией. Речь идет о ракетных и дроновых ударах, потребности в строительстве укрытий, системах защиты и резервных источников энергоснабжения.

Отдельным вызовом он назвал недостаток кадров. По оценкам Dragon Capital, нехватка персонала на рынке труда составляет 15−20% из-за выезда граждан за границу, мобилизации и нежелания части людей работать официально. Это приводит к росту зарплат на 20−25% в год, а уровень оплаты труда в долларах и евро уже превысил довоенные показатели, что оказывает давление на себестоимость производства.

