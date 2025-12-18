Как правильно закрыть валютный счет Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Как правильно закрыть валютный счет

Закрытие валютной карты в банке требует не только подачи заявления, но и правильной подготовки. Чтобы избежать неожиданных списаний, ошибок в расчетах или последующих обязательств перед банком, следует заранее выполнить несколько обязательных шагов.

Перед подачей заявления желательно убедиться, что на валютном счете нет остатка средств. Это упростит процедуру и ускорит окончательное закрытие.

После выполнения предварительных действий можно переходить непосредственно к процедуре закрытия валютного счета.

Обращение в банк

Первый шаг — обратиться в свое или ближайшее отделение банка и подать письменное заявление о закрытии карточного или текущего счета. В заявлении необходимо указать просьбу:

закрыть карточный или текущий счет вместе с привязанной к нему картой;

произвести окончательный расчет и выдать остаток средств в кассе наличными;

отключить все автоплатежи и заблокировать последующие списания по реквизитам карты (при наличии такой опции в банке).

Последний пункт особенно важен в случаях, когда карта использовалась за границей и могла быть скомпрометирована. Без блокировки возможных списаний существует риск, что мошенники будут посылать запросы на оплату уже после подачи заявления.

Подтверждение закрытия счета

После завершения процедуры следует попросить работника банка выдать справку, подтверждающую факт закрытия счета и отсутствие каких-либо финансовых обязательств клиента перед банком.

Фиксация подачи заявления

Заявление о закрытии счета целесообразно оформлять в двух экземплярах. Один из них передается работнику банка на регистрацию, а второй остается у клиента с входным номером и датой принятия. Это служит подтверждением того, что закрытие счета было инициировано в конкретный день и после этого никакие операции за ним не производились.

Более подробно о том, на что обратить внимание перед подачей заявления и после закрытия счета, читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.