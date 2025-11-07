Из-за каких «подозрительных» слов банки могут заблокировать счет (мнение экспертов) Сегодня 08:33 — Личные финансы

Из-за каких «подозрительных» слов банки могут заблокировать счет (мнение экспертов)

В сети начали появляться сообщения о том, что банки блокируют счета украинцев из-за определенных — триггерных или «подозрительных» — слов в назначении платежа. В частности, рассказывают, что такими словами является «подарок», «возврат долга», «за товар/услугу» и т. д.

Об этом пишет obozrevatel.

Следят ли банки за тем, на что украинцы осуществляют платежи

Назначение платежа — это краткое описание или комментарий, указывающий, за что именно производится платеж. Он нужен, чтобы получатель — банк, компания или физическое лицо — мог понять, за что поступили денежные средства.

Для банка это важно для правильного зачисления денежных средств. Для плательщика — чтобы подтвердить целевое использование денег. Для получателя — для учета и контроля платежей.

И банки действительно анализируют эти записи.

Как рассказала заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская, чаще всего системы безопасности банков отслеживают не отдельные слова, а закономерности.

То есть:

Частоту операций.

Необычные суммы.

Сочетание событий, выходящих за пределы обычного поведения клиента.

«Если в течение короткого времени поступает ряд переводов или появляются транзакции с нетипичными для карты суммами или регионами, это вызывает подозрение в системах защиты банков. Алгоритмы оценивают риск по ряду параметров: метаданные платежа, история операций владельца, геолокация и другие факторы», — пояснила банкир.

«Подозрительные слова»

Одним из таких параметров, отметила Довгальская, и являются триггерные слова. Однако, заметила она:

Это только один из инструментов.

Технически он не всегда срабатывает корректно.

«Триггеры по тексту платежа могут помочь. Но они могут выдавать ошибки», — признала банкир.

Дело в том, что люди по-разному формулируют назначение переводов. Поэтому рукописный или автоматически сгенерированный текст иногда будет иметь слова, которые случайно будут совпадать с «черным списком».

«Поэтому банки и сочетают словарные фильтры с поведенческой аналитикой и даже проверкой в ​ручную. То есть когда происходит непосредственный контакт с клиентом. Но это лишь в сложных случаях, которые суммарно не превышают 0,1% от всех платежей», — пояснила она.

Какие слова триггерят банки

К таким словам, сказала банкир, относятся те, которые связаны с рисковыми услугами или мошеннической терминологией.

Однако, засвидетельствовали наши разговоры с рядом банков, украинцам следует подбирать слова даже при совершении «невинных», обычных платежей. К примеру, в « Райффайзен Банк Украина» рассказали:

Если, условно, парень переводит деньги своей девушке, уместнее будет написать «Перевод собственных средств девушке».

То есть четко указать происхождение средств и кем для переводящего является получатель.

Если это подарок — «можете указать это».

В то же время, отметили в банке, если вы возвращаете долг и напишете об этом в назначении платежа, могут возникнуть вопросы.

«Если платеж попадет на проверку, у вас могут спросить, что это за долг, или попросить предоставить документы, подтверждающие это (долговую расписку, договор займа)», — объяснили в банке.

Однако, отметили там, если перевод отправляется физлицу (кроме ФЛП), следует избегать формулировок «оплата за товар"/"оплата за услугу». Ведь, объясняется, такие платежи можно принимать только на счет предпринимателя.

«На счет физических лиц такую ​​оплату присылать нельзя — ведь это нарушение налогового и банковского законодательств. Сам платеж, возможно, и не заблокируют — но у получателя средств могут возникнуть проблемы с его банком», — пояснили в банке.

Единого подхода и, вероятно, даже списка «подозрительных» слов у банков нет. Поэтому не исключено, что каждое учреждение самостоятельно решает, за какие слова будет «наказывать» и будет ли наказывать вообще.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.