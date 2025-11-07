Сектора бизнеса в Польше, нанимающие больше всего работников Сегодня 09:14 — Личные финансы

Сектора бизнеса в Польше, нанимающие больше всего работников

В январе-сентябре 2025 г. лучшую динамику занятости в Польше показали логистические и складские компании, производители военного транспорта, продуктов питания и предприятия сектора HoReCa.

Об этом сообщают аналитики компании Gremi Personal со ссылкой на данные Центрального статистического управления — GUS.

Логистика сохраняет лидерство

Наиболее заметный рост занятости зафиксирован в логистическом секторе — плюс 4,7% к аналогичному периоду 2024 года. В июле наблюдалось кратковременное понижение на 0,5% к июню, однако оно не стало тенденцией. В сентябре количество работников в отрасли выросло на 5,6% в годовом исчислении.

Рост в производстве транспорта и оборонной промышленности

Компании, производящие водный, воздушный, железнодорожный, военный и другой транспорт, увеличили количество работников на 2,5% за девять месяцев и на 3,5% в годовом исчислении.

Эксперты Gremi Personal объясняют это активными государственными оборонными инвестициями, крупными инфраструктурными проектами.

Пищевая промышленность и HoReCa стабильно растут

Сектор HoReCa продемонстрировал стабильное повышение занятости — плюс 1,9% в годовом исчислении. В пищевой промышленности в течение июля-сентября количество работников оставалось неизменным — 399 тысяч человек, но в годовом исчислении выросло на 1,8%.

Удельный вес занятых в производстве пищевых продуктов в структуре перерабатывающей промышленности составляет около 17%. Благодаря этому общее сокращение занятости в промышленности выглядит умеренным — минус 0,5% в сентябре к сентябрю 2024 года и минус 0,6% за девять месяцев.

Аналитики отмечают, что это понижение более медленное, чем в среднем по бизнесу, и может быть связано с оживлением промышленных продаж в сентябре.

Кризис в машиностроении

Наибольшее сокращение занятости зафиксировано в машиностроении. В производстве электроприборов количество работников уменьшилось на 5,2%, в производстве машин и оборудования — на 3,5%, в автомобильной промышленности — на 1,1%. Среди производителей мебели также наблюдается спад минус 0,6%.

Строительство и розничная торговля

Строительная отрасль также демонстрирует спад: занятость в секторе уменьшается примерно на 0,4% в годовом исчислении, а за девять месяцев — на 0,6%.

В розничной торговле наблюдается ускорение понижения: минус 0,3% в сентябре к августу и минус 0,7% в годовом измерении. Число работников сократилось на 2 тысячи до 734 тысяч человек.

Несмотря на положительную годовую динамику розничного товарооборота (плюс 6,4%), эксперты объясняют это эффектом низкой базы прошлого года, когда продажи упали на 3%. К тому же в сентябре 2025 года по сравнению с августом продажи снизились на 2,7%, что негативно повлияло на занятость.

Промышленность

По данным GUS, в сентябре 2025 года продажи промышленной продукции выросли на 7,4% к сентябрю 2024 года. Это свидетельствует об ускорении темпов реализации, ведь за девять месяцев рост составил 1,8%.

Впрочем, по оценке Gremi Personal, работодатели пока не реагируют на эти изменения увеличением количества рабочих мест.

Эксперты предполагают, что это может быть временным всплеском активности, поскольку внутренний и внешний спрос восстанавливается медленнее, чем ожидалось, что отрицательно влияет на инвестиционные настроения бизнеса и рынок труда.

Напомним, в Польше с 2026 года будут по-новому считать стаж работы. Президент Польши подписал поправку к Трудовому кодексу. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года и будут касаться как работников государственного, так и частного сектора.

Также Finance.ua со ссылкой на данные GUS писал , что зарплаты в Польше продолжают расти. В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад. При этом занятость в предпринимательском секторе несколько снизилась — на 0,8%.

