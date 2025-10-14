Как уволиться с работы в Польше: основные правила и сроки Сегодня 09:37

Как уволиться с работы в Польше: основные правила и сроки

Увольнение с работы в Польше регулируется Трудовым кодексом (Kodeks pracy) и может проводиться по инициативе работника, работодателя или с согласия обеих сторон.

Чаще всего работники выбирают увольнение по собственному желанию, которое требует письменного заявления.

Об этом пишет inpoland

Как правильно оформить заявление

В заявлении следует четко указать дату представления и желаемую дату прекращения трудового договора. Документ должен быть подписан и подан лично или отправлен по почте с подтверждением получения.

Работодатель обязан подтвердить получение заявления и после завершения сотрудничества выдать работнику все необходимые документы.

Какие сроки предупреждения об увольнении

Продолжительность предупредительного периода зависит от того, сколько времени человек работал на предприятии:

менее 6 месяцев — 2 недели;

от 6 месяцев до 3 лет — 1 месяц;

свыше 3 лет — 3 месяца.

Сократить этот период можно только по договоренности сторон.

Для трудовых договоров на испытательный срок (umowa na okres próbny) действуют более короткие сроки — от 3 дней до 2 недель, в зависимости от продолжительности контракта.

Документы, которые должен предоставить работодатель

После увольнения работодатель должен выдать работнику:

справку о работе (świadectwo pracy);

расчет заработной платы;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

другие причитающиеся выплаты.

Если работодатель нарушает эти требования или не выдает справку, работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда (Państwowa Inspekcja Pracy).

Увольнение по соглашению сторон — самый удобный вариант

В Польше разрешено также расторжение трудового договора по соглашению сторон (za porozumieniem stron). Это удобный способ обеих сторон, ведь дата прекращения работы согласовывается индивидуально, без обязательного срока предупреждения.

Такой вариант часто выбирают, если работник уже имеет новое предложение или планирует быстро изменить место трудоустройства.

Ранее Finance.ua сообщал , что право на выходное пособие (то есть на выплаты после увольнения с работы) имеют только те работники, у которых прекращение трудовых отношений происходит не по их вине: ликвидация должности, реструктуризация предприятия, ухудшение финансового положения предприятия.

