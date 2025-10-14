Повышение зарплат еще одной категории работников: какие оклады предлагают Сегодня 10:00 — Личные финансы

Повышение зарплат еще одной категории работников: какие оклады предлагают

Преподавателям университетов предлагают повысить заработную плату. Такую инициативу совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком предложил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели либо едут за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру. В итоге имеем минимальную мотивацию учить, хуже качество обучения и „старение“ коллективов», — написал Даниил Гетманцев.

Как это остановить

Нужны честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу. Совместно с Русланом Стефанчуком подали предложения в проект бюджета-2026 со справедливыми ставками, отвечающими требованиям закона, в частности ст. 61 Закона Украины «Об образовании». Принцип прост и понятен: чем выше становится квалификация и профессиональное мастерство работника, тем выше должна быть и оплата его труда — это честная связь между ростом компетентности и ростом дохода.

Базовые оклады без надбавок:

Ассистент/преподаватель — 30 000 грн.

Старший преподаватель — 33 000 грн.

Доцент — 36 300 грн.

Профессор — 39 930 грн.

Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж). Модель просчитана для бюджета и готова к внедрению.

Что это даст

Студентам — стабильных и мотивированных преподавателей

Университетам — конкурентоспособность и меньше отток кадров.

Общинам — более сильные ЗВО, больше проектов и налогов в регионе

Цель

Удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты.

