Повышение зарплат еще одной категории работников: какие оклады предлагают
Преподавателям университетов предлагают повысить заработную плату. Такую инициативу совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком предложил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Университеты теряют людей. Когда зарплата низкая, то преподаватели либо едут за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться, а студенты вообще не понимают — зачем начинать научную карьеру. В итоге имеем минимальную мотивацию учить, хуже качество обучения и „старение“ коллективов», — написал Даниил Гетманцев.
Как это остановить
Нужны честные и прозрачные зарплаты, привязанные к квалификации, званию и стажу. Совместно с Русланом Стефанчуком подали предложения в проект бюджета-2026 со справедливыми ставками, отвечающими требованиям закона, в частности ст. 61 Закона Украины «Об образовании». Принцип прост и понятен: чем выше становится квалификация и профессиональное мастерство работника, тем выше должна быть и оплата его труда — это честная связь между ростом компетентности и ростом дохода.
Базовые оклады без надбавок:
- Ассистент/преподаватель — 30 000 грн.
- Старший преподаватель — 33 000 грн.
- Доцент — 36 300 грн.
- Профессор — 39 930 грн.
Далее к этим суммам добавляются законные надбавки (за степень, звание, стаж). Модель просчитана для бюджета и готова к внедрению.
Что это даст
- Студентам — стабильных и мотивированных преподавателей
- Университетам — конкурентоспособность и меньше отток кадров.
- Общинам — более сильные ЗВО, больше проектов и налогов в регионе
Цель
Удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты.
