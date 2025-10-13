Купить авто по доверенности — почему это миф
Несмотря на распространенное мнение, покупка автомобиля по доверенности не делает вас владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Что показывает практика
В период полномасштабного вторжения, когда многие граждане находятся за границей, в ВСУ или других регионах, делегирование полномочий на оформление регистрационных действий с транспортными средствами стало еще более распространенной практикой.
Каждый день в сервисные центры обращаются клиенты с типичными запросами: «Я купил авто по доверенности, пришел зарегистрировать», «У меня генеральная доверенность на все», «Хочу перерегистрировать авто на себя — у меня доверенность».
В МВД напоминают: ни одна доверенность не передает право собственности.
Что такое доверенность и для чего она нужна
Доверенность — это документ, позволяющий одному лицу действовать от имени автовладельца, например управлять транспортным средством или представлять интересы в госучреждениях.
- Однако доверенность только делегирует полномочия, не меняя владельца!
- Право собственности передается исключительно по договору (купли-продажи, дарения, мены
и т. п.) и должно быть зарегистрировано в сервисном центре МВД.
Как работает доверенность
Администраторы сервисных центров при проведении регистрационных действий обязаны четко понимать, на что именно выдана доверенность. В документе должна быть конкретная формулировка. К примеру: «с правом совершения регистрационных действий с транспортным средством, в том числе с сохранением номерного знака».
Без таких уточнений нужное действие произвести будет невозможно.
А документа под названием «Генеральная доверенность» вообще нет в украинском законодательстве, подчеркивают в ГСЦ МВД.
Что важно знать при оформлении доверенности
- Владельцем авто остается лицо, выдавшее доверенность.
- Владелец может в любой момент отменить доверенность.
- В случае смерти владельца или утраты им дееспособности доверенность утрачивает свою силу, а пользователь не имеет никаких прав на авто.
- Если в доверенности указан только один человек, он не может сразу переоформить автомобиль на себя — требуется дополнительное оформление через третье лицо.
Как стать законным владельцем авто
Чтобы оформить автомобиль должным образом, обратитесь в сервисный центр МВД, где можно:
- заключить договор купли-продажи;
- провести перерегистрацию транспортного средства нового владельца;
- получить новое свидетельство о регистрации авто.
Чтобы избежать мошенничества и правовых рисков, МВД советует всем покупателям и продавцам обращаться непосредственно в сервисные центры и оформлять сделки в соответствии с законом.
