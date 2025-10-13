Купить авто по доверенности — почему это миф Сегодня 14:06 — Технологии&Авто

Купить авто по доверенности — почему это миф

Несмотря на распространенное мнение, покупка автомобиля по доверенности не делает вас владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Что показывает практика

В период полномасштабного вторжения, когда многие граждане находятся за границей, в ВСУ или других регионах, делегирование полномочий на оформление регистрационных действий с транспортными средствами стало еще более распространенной практикой.

Каждый день в сервисные центры обращаются клиенты с типичными запросами: «Я купил авто по доверенности, пришел зарегистрировать», «У меня генеральная доверенность на все», «Хочу перерегистрировать авто на себя — у меня доверенность».

В МВД напоминают: ни одна доверенность не передает право собственности.

Что такое доверенность и для чего она нужна

Доверенность — это документ, позволяющий одному лицу действовать от имени автовладельца, например управлять транспортным средством или представлять интересы в госучреждениях.

Однако доверенность только делегирует полномочия, не меняя владельца!

Право собственности передается исключительно по договору (купли-продажи, дарения, мены и т. п. ) и должно быть зарегистрировано в сервисном центре МВД.

Как работает доверенность

Администраторы сервисных центров при проведении регистрационных действий обязаны четко понимать, на что именно выдана доверенность. В документе должна быть конкретная формулировка. К примеру: «с правом совершения регистрационных действий с транспортным средством, в том числе с сохранением номерного знака».

Без таких уточнений нужное действие произвести будет невозможно.

А документа под названием «Генеральная доверенность» вообще нет в украинском законодательстве, подчеркивают в ГСЦ МВД.

Что важно знать при оформлении доверенности

Владельцем авто остается лицо, выдавшее доверенность.

Владелец может в любой момент отменить доверенность.

В случае смерти владельца или утраты им дееспособности доверенность утрачивает свою силу, а пользователь не имеет никаких прав на авто.

Если в доверенности указан только один человек, он не может сразу переоформить автомобиль на себя — требуется дополнительное оформление через третье лицо.

Как стать законным владельцем авто

Чтобы оформить автомобиль должным образом, обратитесь в сервисный центр МВД, где можно:

заключить договор купли-продажи;

провести перерегистрацию транспортного средства нового владельца;

получить новое свидетельство о регистрации авто.

Чтобы избежать мошенничества и правовых рисков, МВД советует всем покупателям и продавцам обращаться непосредственно в сервисные центры и оформлять сделки в соответствии с законом.

