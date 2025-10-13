Штраф для водителей 3400 грн: за что можно получить Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Штраф для водителей 3400 грн: за что можно получить

Небольшая отметка в правах может иметь серьезные последствия. Недавно в Украине начали выдавать удостоверения с отметкой «78».

Об этом пишет uamotors

Читайте также Какие новые водительские услуги украинцы будут получать в «Дії»

Это означает, что экзамен водитель сдавал на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это позволяет управлять только такими машинами.

Штрафы

Если полиция остановит водителя за рулем автомобиля с «механикой», это будет считаться ездой без прав и влечет штраф в 3400 гривен.

Управление автомобилем с механической коробкой для владельцев прав с пометкой «78» — это нарушение закона

Некоторые сознательно пренебрегают этим, чтобы избежать повторной сдачи экзамена, однако тогда следует быть готовым не только к высокому штрафу, но и к возможному лишению прав.

Что есть в новых документах

Новые документы, кроме специальных меток, имеют повышенный уровень защиты от подделки: микротекст, голограмму и измененный фон.

Читайте также Какими авто наиболее недовольны владельцы (инфографика)

В будущем они могут содержать дополнительную информацию о водителе, включая группу крови и согласие на посмертное донорство по желанию владельца.

Мы писали , что правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых услуг для водителей в приложении «Дія».

Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн — без необходимости посещать Сервисные центры МВД.

Благодаря новой функции пользователи смогут оставлять свои номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены техпаспорта через «Дію». Впоследствии эти номера можно будет закрепить за новым автомобилем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.