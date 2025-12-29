Сезонные особенности топлива: что такое зимний бензин Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

Бензин не имеет отдельной маркировки «зимний» или «летний», но он существенно отличается по показателю летучести, определяемому давлением насыщенного пара.

Именно этот параметр влияет на стабильность работы двигателя при разных температурах.

Зимние марки бензина обладают повышенной летучестью, что позволяет горючему активнее испаряться и облегчает воспламенение топливно-воздушной смеси во время морозов. Это особенно важно для холодного запуска двигателя, когда мотор и топливная система сильно охлаждены.

Использование летнего бензина зимой может усложнить запуск автомобиля из-за недостаточного образования пара. В то же время эксплуатация зимнего горючего в теплое время года повышает риск образования паровых пробок в топливной системе и приводит к лишним испарениям, что негативно влияет на экологию.

В отличие от дизтоплива, украинские стандарты не обязывают АЗС указывать сезонность бензина на колонках. Согласно ГСТУ 7687:2015, проверить это можно в паспорте топлива. Для летнего бензина давление насыщенного пара должно составлять от 45 до 80 кПа, для зимнего — от 60 до 100 кПа.

Импортное топливо, соответствующее стандарту EN 228:2012, маркируется буквами: классы A, B и C предназначены для лета, D, E и F — для зимы, а C1 и D1 используются в межсезонье. При этом специалисты отмечают, что летучесть и давление насыщенного пара не связаны с октановым числом, а значит, легкость запуска двигателя зимой зависит именно от сезонного соответствия горючего.

