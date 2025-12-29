0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сезонные особенности топлива: что такое зимний бензин

Технологии&Авто
18
Сезонные особенности топлива: что такое зимний бензин
Сезонные особенности топлива: что такое зимний бензин
Бензин не имеет отдельной маркировки «зимний» или «летний», но он существенно отличается по показателю летучести, определяемому давлением насыщенного пара.
Именно этот параметр влияет на стабильность работы двигателя при разных температурах.
Зимние марки бензина обладают повышенной летучестью, что позволяет горючему активнее испаряться и облегчает воспламенение топливно-воздушной смеси во время морозов. Это особенно важно для холодного запуска двигателя, когда мотор и топливная система сильно охлаждены.
Использование летнего бензина зимой может усложнить запуск автомобиля из-за недостаточного образования пара. В то же время эксплуатация зимнего горючего в теплое время года повышает риск образования паровых пробок в топливной системе и приводит к лишним испарениям, что негативно влияет на экологию.
В отличие от дизтоплива, украинские стандарты не обязывают АЗС указывать сезонность бензина на колонках. Согласно ГСТУ 7687:2015, проверить это можно в паспорте топлива. Для летнего бензина давление насыщенного пара должно составлять от 45 до 80 кПа, для зимнего — от 60 до 100 кПа.
Импортное топливо, соответствующее стандарту EN 228:2012, маркируется буквами: классы A, B и C предназначены для лета, D, E и F — для зимы, а C1 и D1 используются в межсезонье. При этом специалисты отмечают, что летучесть и давление насыщенного пара не связаны с октановым числом, а значит, легкость запуска двигателя зимой зависит именно от сезонного соответствия горючего.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems