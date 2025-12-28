Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года

0 800 307 555
Технологии&Авто
26
Xiaomi без громких анонсов заключила глобальное соглашение о предварительной установке новых приложений на свои смартфоны. Начиная с 2026 года компания будет поставлять новые телефоны с криптокошельком и приложением для работы с Web3, разработанными Sei Labs. Целью партнерства является популяризация блокчейн-технологии среди массовой аудитории.
Об этом пишет gizmochina.

Как будет работать криптокошелек

Речь идет о приложении, связанном с Sei — блокчейном уровня Layer 1, который был создан специально для торговли цифровыми активами.
Приложение будут предварительно устанавливаться на все новые смартфоны Xiaomi, которые будут продаваться за пределами материкового Китая и США.
Масштабы распространения впечатляют: Xiaomi занимает третье место в мире среди производителей смартфонов после Apple и Samsung, контролирует более 13% глобального рынка и продает около 160 млн устройств в год.
Приложение Sei работает как криптокошелек и одновременно как точка входа в Web3-сервисы.
По заявлению компании, пользователи смогут осуществлять peer-to-peer платежи, взаимодействовать с децентрализованными приложениями и открывать другие блокчейн-продукты без установки дополнительного программного обеспечения. Все будет работать из коробки.
Партнерство не ограничится только смартфонами. Sei планирует интегрировать оплату стейблкоинами в более чем 20 тыс. фирменных магазинов Xiaomi. Начать хотят с Гонконга и с отдельных стран Евросоюза.
В перспективе покупатели смогут оплачивать технику Xiaomi стэйблкоинами вроде USDC, а все транзакции будут проходить через блокчейн Sei.
Sei заявляет, что такое соглашение может познакомить с криптовалютами миллионы людей, особенно на рынках, где Xiaomi доминирует.
К примеру, в Греции бренд контролирует 36,9% рынка смартфонов, а в Индии — около 24%. В Украине Xiaomi также лидирует с показателем около 30% рынка.
Криптовалюта
