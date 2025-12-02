0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi планирует массово внедрять роботов на заводах

Технологии&Авто
8
Xiaomi планирует массово внедрять роботов на заводах
Xiaomi планирует массово внедрять роботов на заводах
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект существенно изменит промышленность, а человекоподобные роботы станут ее важной частью. В интервью он подчеркнул, что ИИ уже не просто помогает, а становится главной силой, которая перестраивает производство.
Он привел пример с завода Xiaomi по производству электромобилей. Там система с рентгеновским сканером и компьютерным зрением проверяет детали всего за две секунды — в десять раз быстрее и точнее, чем человек. По его мнению, такие технологии могут создать новый огромный рынок, но для развития необходимо сотрудничество компаний, ведь одна фирма не сможет охватить весь технологический процесс.
Лей Цзюнь подтвердил, что через пять лет Xiaomi планирует широко использовать человекоподобных роботов на своих заводах. Они будут выполнять задачи, которые сейчас выполняют работники на конвейерах. Он также призвал отказаться от старой модели, основанной на дешевой рабочей силе, и переходить на современные технологические методы производства, чтобы оставаться конкурентными.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems