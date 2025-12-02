Xiaomi планирует массово внедрять роботов на заводах 02.12.2025, 01:35 — Технологии&Авто

Xiaomi планирует массово внедрять роботов на заводах

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект существенно изменит промышленность, а человекоподобные роботы станут ее важной частью. В интервью он подчеркнул, что ИИ уже не просто помогает, а становится главной силой, которая перестраивает производство.

Он привел пример с завода Xiaomi по производству электромобилей. Там система с рентгеновским сканером и компьютерным зрением проверяет детали всего за две секунды — в десять раз быстрее и точнее, чем человек. По его мнению, такие технологии могут создать новый огромный рынок, но для развития необходимо сотрудничество компаний, ведь одна фирма не сможет охватить весь технологический процесс.

Лей Цзюнь подтвердил, что через пять лет Xiaomi планирует широко использовать человекоподобных роботов на своих заводах. Они будут выполнять задачи, которые сейчас выполняют работники на конвейерах. Он также призвал отказаться от старой модели, основанной на дешевой рабочей силе, и переходить на современные технологические методы производства, чтобы оставаться конкурентными.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.