Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео
Компания Meta работает над новой моделью искусственного интеллекта под кодовым названием Mango, предназначенной для обработки изображений и видео.
Об этом сообщает The Tech Crunch.
Дата выпуска
О разработке модели рассказал руководитель направления искусственного интеллекта Meta Александр Ван на внутренней сессии вопросов и ответов, где он и главный директор продуктов Meta Крис Кокс презентовали обновленный план развития компании.
Запуск Mango планируется вместе с запуском новой большой языковой модели Avocado в первой половине 2026 года.
По словам Вана, Meta намерена улучшить текстовую модель для кодирования, а также развивать новое поколение ИИ-моделей, способных понимать визуальную информацию, рассуждать, планировать и действовать без необходимости обучения для каждой новой задачи.
В последнее время Meta отстает от своих конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google, в развитии искусственного интеллекта.
В этом году подразделение искусственного интеллекта компании претерпело существенные реструктуризации, в том числе смену руководства и привлечение исследователей из других ведущих компаний. Однако несколько научных сотрудников, присоединившихся к Meta Superintelligence Labs (MSL), уже покинули компанию.
Сейчас Meta не имеет передового продукта в области искусственного интеллекта. В то же время показатели использования ассистента Meta AI assistant поддерживаются благодаря соцсетям компании, которые охватывают миллиарды пользователей, поскольку помощник интегрирован в строку поиска ее приложений.
