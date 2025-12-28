0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео

Технологии&Авто
0
Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео
Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео
Компания Meta работает над новой моделью искусственного интеллекта под кодовым названием Mango, предназначенной для обработки изображений и видео.
Об этом сообщает The Tech Crunch.

Дата выпуска

О разработке модели рассказал руководитель направления искусственного интеллекта Meta Александр Ван на внутренней сессии вопросов и ответов, где он и главный директор продуктов Meta Крис Кокс презентовали обновленный план развития компании.
Читайте также
Запуск Mango планируется вместе с запуском новой большой языковой модели Avocado в первой половине 2026 года.
По словам Вана, Meta намерена улучшить текстовую модель для кодирования, а также развивать новое поколение ИИ-моделей, способных понимать визуальную информацию, рассуждать, планировать и действовать без необходимости обучения для каждой новой задачи.
В последнее время Meta отстает от своих конкурентов, таких как OpenAI, Anthropic и Google, в развитии искусственного интеллекта.
Читайте также
В этом году подразделение искусственного интеллекта компании претерпело существенные реструктуризации, в том числе смену руководства и привлечение исследователей из других ведущих компаний. Однако несколько научных сотрудников, присоединившихся к Meta Superintelligence Labs (MSL), уже покинули компанию.
Сейчас Meta не имеет передового продукта в области искусственного интеллекта. В то же время показатели использования ассистента Meta AI assistant поддерживаются благодаря соцсетям компании, которые охватывают миллиарды пользователей, поскольку помощник интегрирован в строку поиска ее приложений.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems