0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника

Технологии&Авто
10
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника
Американская корпорация Meta анонсировала обновленную версию своих смарточков с искусственным интеллектом, которая позволяет более четко воспринимать речь собеседника даже в шумной обстановке.
Об этом свидетельствует пресс-релиз компании.
Мы выпускаем обновление программного обеспечения для наших очков с искусственным интеллектом, которое позволяет вам легче услышать собеседника в шумной среде.
— сообщили в Meta.

Независимо от того, едите ли вы в людном ресторане, едете поездом на работу или слушаете выступление своего любимого диджея, открытые динамики очков с искусственным интеллектом усиливают голос человека, с которым вы разговариваете.
Вы будете слышать голос собеседника немного громче, что поможет вам отличить разговор от окружающего фонового шума. Вы также сможете легко настроить этот уровень усиления, проведя пальцем по правой дужке очков или через настройку устройства
— говорится в сообщении.

На первом этапе новый продукт появится на рынке США и Канады.
Также очки оснастили дополнительной функцией — интеграцией со Spotify, позволяющей воспроизводить музыку, соответствующую увиденному пользователем.
Независимо от того, смотрите ли вы на обложку альбома или что-то праздничное… вы сможете просто сказать: «Metа, воспроизведи песню, которая подходит к этому изображению»
— объяснили в компании.


По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems