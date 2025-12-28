0 800 307 555
Эксперты назвали переоцененный смартфон 2025 года (фото)

Технологии&Авто
Эксперты назвали переоцененный смартфон 2025 года (фото), Фото: notebookcheck.com
Смартфон Motorola Edge 70 показал хорошие результаты во время тестирования, однако эксперты считают его слишком дорогим, учитывая ряд компромиссов по сравнению с его предшественником. Motorola Edge 70 входит в успешную серию Edge, охватывающую сегменты от среднего до субфлагманского.
Возможности данного смартфона раскрыл портал Notebookcheck.
Телефон Edge 70 отличается тонким корпусом толщиной менее 0,24 дюйма, что позволяет ему конкурировать с Apple iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge. При этом смартфон несколько дешевле и стоит около 8000 евро.
По словам экспертов, Motorola Edge 70 ощущается очень легким, крепким и качественно сделанным. До этого модель Moto предлагала аналогично тонкие устройства, однако у них были значительные проблемы со стойкостью.
Фото: notebookcheck.com
Обозреватели отметили хорошее качество материалов, а также функции быстрой и беспроводной зарядки. Motorola также обязалась обновлять программное обеспечение до 2031 г. и предлагает быстрый Wi-Fi, а также точный GPS.
Но при такой цене Motorola должна предлагать значительно более высокую производительность, чем Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Этот чипсет позиционируется в среднем классе и не может успевать за телефонами высокого класса.
— считают в издании.

Среди других недостатков, не характерных для смартфонов данной ценовой категории, эксперты упомянули порт USB 2.0 без функции DisplayPort, дисплей без LTPO и отсутствие оптического зума у ​​камеры.
Авторы обзора отметили, что свою окончательную оценку они могут дать потом, когда цена смартфона несколько снизится.
Фото: notebookcheck.com
По материалам:
Фокус
