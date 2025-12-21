Motorola представила новый смартфон (фото) Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Motorola представила новый смартфон (фото)

Компания Motorola представила новый смартфон под названием Moto G Power (2026). Moto G Power (2026) можно будет приобрести с 8 января за $299,99.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Устройство имеет 15,7-сантиметровый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц.

Также новый Moto G Power остается верен своему названию благодаря надежному аккумулятору с емкостью 5 200 миллиампер в час, который обеспечивает два дня работы для потоковой передачи данных, создания контента и подключения к интернету.

Аккумулятор устройства сохраняет более 80% своего заряда после 1000 циклов зарядки, что гарантирует, что пользователи могут дольше полагаться на свой телефон.

Благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300 пользователи могут рассчитывать на бесперебойную многозадачность и улучшенную энергоэффективность для более длительной и стабильной работы.

Главная камера устройства имеет 50Мп, а селфикамера — 32Мп.

Смартфон использует функции камеры на основе искусственного интеллекта, такие как автоматическое ночное видение, портретный режим, автоматический захват улыбки и оптимизация снимка.

«Если фотография требует дополнительных изменений, пользователи могут воспользоваться инструментами редактирования Google Photo, такими как Magic Eraser, Reimagine, Auto Frame, Photo Unblur и другими», — заявили в компании.

Операционная память составляет 8 Гб.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.