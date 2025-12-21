Motorola представила новый смартфон (фото)
Компания Motorola представила новый смартфон под названием Moto G Power (2026). Moto G Power (2026) можно будет приобрести с 8 января за $299,99.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Устройство имеет 15,7-сантиметровый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц.
Также новый Moto G Power остается верен своему названию благодаря надежному аккумулятору с емкостью 5 200 миллиампер в час, который обеспечивает два дня работы для потоковой передачи данных, создания контента и подключения к интернету.
Аккумулятор устройства сохраняет более 80% своего заряда после 1000 циклов зарядки, что гарантирует, что пользователи могут дольше полагаться на свой телефон.
Благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300 пользователи могут рассчитывать на бесперебойную многозадачность и улучшенную энергоэффективность для более длительной и стабильной работы.
Главная камера устройства имеет 50Мп, а селфикамера — 32Мп.
Смартфон использует функции камеры на основе искусственного интеллекта, такие как автоматическое ночное видение, портретный режим, автоматический захват улыбки и оптимизация снимка.
«Если фотография требует дополнительных изменений, пользователи могут воспользоваться инструментами редактирования Google Photo, такими как Magic Eraser, Reimagine, Auto Frame, Photo Unblur и другими», — заявили в компании.
Операционная память составляет 8 Гб.
