0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов

Технологии&Авто
8
Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов
Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов
Xiaomi без громких анонсов сняла с программной поддержки два популярных бюджетных смартфона. Устройства больше не будут получать ни новые версии Android, ни обновления безопасности, поэтому фактически завершили свой жизненный цикл.
Об этом пишет XiaomiTime.

Какие смартфоны лишились обновлений

Компания обновила официальный список гаджетов, для которых завершено распространение прошивок. В него попали Redmi 12C и Poco C55 — для этих моделей прекращен выпуск как системных апдейтов, так и ежемесячных патчей безопасности.
Читайте также
Последним обновлением для обоих смартфонов стал октябрьский патч безопасности 2025 года. В ноябре и декабре никаких новых версий ПО, включая ожидаемое обновление до HyperOS 2, так и не появилось. Таким образом, реальная поддержка практически завершилась уже осенью.
Согласно внутренней дорожной карте Xiaomi, в феврале 2026 года Redmi 12C и Poco C55 официально получат статус EOL (end of life — «конец жизненного цикла»).
Обе модели принадлежат к бюджетному сегменту, что и обеспечило им популярность: в частности, Redmi 12C вошел в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2023 года.
Читайте также
После завершения официальной поддержки такие телефоны продолжат работать, однако отсутствие обновлений безопасности делает их более уязвимыми к вирусам и хакерским атакам.
Владельцам Redmi 12C и Poco C55 советуют задуматься о переходе на более современный смартфон, который до сих пор получает регулярные обновления ПО.
Не только эти модели оказались в черном списке производителя. В сентябре этого года в список EOL также добавили Xiaomi 11T и 11T Pro, Redmi A1 и Poco M5.
Параллельно Xiaomi продолжает развивать новую прошивку HyperOS 3 на базе Android 16 для актуальных моделей. В декабре обновления получат, в частности, некоторые бюджетные устройства, среди которых — серия Poco M.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems