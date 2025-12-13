Xiaomi по-тихому прекратила поддержку двух популярных смартфонов Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Xiaomi без громких анонсов сняла с программной поддержки два популярных бюджетных смартфона. Устройства больше не будут получать ни новые версии Android, ни обновления безопасности, поэтому фактически завершили свой жизненный цикл.

Об этом пишет XiaomiTime.

Какие смартфоны лишились обновлений

Компания обновила официальный список гаджетов, для которых завершено распространение прошивок. В него попали Redmi 12C и Poco C55 — для этих моделей прекращен выпуск как системных апдейтов, так и ежемесячных патчей безопасности.

Последним обновлением для обоих смартфонов стал октябрьский патч безопасности 2025 года. В ноябре и декабре никаких новых версий ПО, включая ожидаемое обновление до HyperOS 2, так и не появилось. Таким образом, реальная поддержка практически завершилась уже осенью.

Согласно внутренней дорожной карте Xiaomi, в феврале 2026 года Redmi 12C и Poco C55 официально получат статус EOL (end of life — «конец жизненного цикла»).

Обе модели принадлежат к бюджетному сегменту, что и обеспечило им популярность: в частности, Redmi 12C вошел в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2023 года.

После завершения официальной поддержки такие телефоны продолжат работать, однако отсутствие обновлений безопасности делает их более уязвимыми к вирусам и хакерским атакам.

Владельцам Redmi 12C и Poco C55 советуют задуматься о переходе на более современный смартфон, который до сих пор получает регулярные обновления ПО.

Не только эти модели оказались в черном списке производителя. В сентябре этого года в список EOL также добавили Xiaomi 11T и 11T Pro, Redmi A1 и Poco M 5 .

Параллельно Xiaomi продолжает развивать новую прошивку HyperOS 3 на базе Android 16 для актуальных моделей. В декабре обновления получат, в частности, некоторые бюджетные устройства, среди которых — серия Poco M.

