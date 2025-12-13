Meta работает над новой ИИ-моделью: что известно об Avocado
Meta разрабатывает новую модель ИИ, внутреннее название которой — Avocado. Это может стать серьезным отступлением от предыдущей стратегии компании — развивать ИИ на базе открытого кода. Ожидается, что новая модель Avocado дебютирует следующей весной и может быть запущена как закрытая модель, которую можно жестко контролировать, и к которой Meta может продавать доступ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Что известно о новой ИИ-модели Avocado
Над Avocado работает внутренняя группа TBD — небольшое подразделение в составе AI Superintelligence Labs.
Возглавляет эту группу главный директор по искусственному интеллекту Александр Ван, являющийся сторонником именно закрытых моделей.
Как отмечает Bloomberg, изменение стратегии Meta также было вызвано проблемами, связанными с выпуском Llama 4. Релиз модели Llama 4 Behemoth задерживается уже несколько месяцев.
The New York Times в начале этого года сообщала, что Ван и другие руководители обсуждали полный отказ от нее.
Кроме того, разработчики, как сообщается, остались не в восторге от моделей Llama 4.
То, что Meta теперь, возможно, переходит к закрытой модели ИИ, является значительным поворотом для Цукерберга, который в прошлом году резко высказывался против закрытых платформ и написал длинную служебную записку под названием «ИИ с открытым кодом — это путь вперед».
Впрочем, он, очевидно, крайне обеспокоен отставанием от своих конкурентов, таких как OpenAI и Google. Meta сообщила, что планирует инвестировать $600 млрд в течение следующих нескольких лет в реализацию своих амбиций в сфере искусственного интеллекта.
