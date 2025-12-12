Disney инвестирует $1 миллиард в OpenAI
Компания Walt Disney заключила соглашение об инвестировании $1 миллиарда в OpenAI, а также предоставила стартапу лицензию на использование своих культовых персонажей, таких как Микки Маус и Золушка, на платформе для генерации коротких видео с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.
В рамках нового трехлетнего соглашения, видеогенератор OpenAI Sora сможет использовать библиотеку из более чем 200 анимированных персонажей — от Лило и Стича до Ариэль и Симбы — при создании ИИ-видео в ответ на запросы пользователей.
Соглашение не включает, однако, использование образов или голосов актеров. К примеру, видео может содержать Вуди из «Истории игрушек», но без голоса Тома Хенкса.
Крупнейшая инвестиция Голливуда
Это соглашение является крупнейшей на сегодняшний день инвестицией в капитал разработчика модели ИИ, осуществленной крупной голливудской студией.
Генеральный директор Disney Боб Айгер подчеркнул, что партнерство направлено на ответственное и продуманное использование технологий.
«Быстрый прогресс искусственного интеллекта знаменует важный момент для нашей отрасли, и благодаря этому сотрудничеству с OpenAI мы продуманно и ответственно расширим охват нашего сторителинга через генеративный ИИ, уважая и защищая создателей и их работы», — заявил Айгер.
Преодоление сопротивления Голливуда
Заключение соглашения состоялось на фоне длительных переговоров между OpenAI и крупнейшими студиями Голливуда (включая Universal Pictures и Warner Bros. Discovery), которые ранее скептически относились к ИИ-компаниям. Студии опасались, как будут использоваться их данные, а также волновались из-за возможного недовольства профсоюзов.
Напомним, что ранее в этом году Disney и Comcast даже подали в суд на другую ИИ-компанию, Midjourney, за нарушение авторских прав.
Планы использования
Помимо лицензирования контента, Disney станет крупным клиентом OpenAI, используя его инструменты для создания новых продуктов и опыта, а также внедряя использование ChatGPT среди своих сотрудников.
Ожидается, что Sora и ChatGPT Images начнут генерировать видео с персонажами Disney в начале 2026 года.
