Disney выплатит более $43 млн по делу о гендерном разрыве в оплате труда — Finance.ua

Disney выплатит более $43 млн по делу о гендерном разрыве в оплате труда Сегодня 23:45 — Фондовый рынок

Disney выплатит более $43 млн по делу о гендерном разрыве в оплате труда

В Disney согласились выплатить 43,25 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, в котором утверждалось, что компания систематически платила женщинам зарплату меньше, чем мужчинам на аналогичных должностях.

Об этом сообщает Variety

Иск был подан в 2019 году. В нем говорилось, что политика Disney, в частности определение зарплаты новых сотрудников на основе их предварительной заработной платы, приводила к дискриминации женщин.

Среди истцов выступила финансовая аналитика ЛаРонда Расмуссен. В 2017 году она выяснила, что шестеро мужчин, занимавших такой же пост, получали зарплату значительно выше. Тогда женщина подала жалобу и ее зарплату повысили на 25 тысяч долларов, однако она все равно оставалась ниже среднего уровня оплаты ее коллег-мужчин.

Сейчас адвокаты истцов уже подали ходатайство об утверждении мирового соглашения, которое охватывает тысячи штатных сотрудниц Disney в Калифорнии, работавших с 1 апреля 2015 года. Если суд утвердит соглашение, то они получат компенсационные выплаты разницы в оплате труда.

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