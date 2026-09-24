Тайваньская TCC покупает украинского производителя цемента за €750 млн

Тайваньская промышленная группа TCC Group Holdings заключила соглашение о приобретении 100% акций украинской группы компаний «Ивано-Франковскцемент» (IFCEM). TCC планирует совершить приобретение через свою нидерландскую дочернюю компанию TCC Group EMEA Holdings BV

Об этом пишет Focus Taiwan.

Какие компании войдут в сделку

Кроме цементного завода в сделку войдут производитель кровельных материалов «Ивано-Франковск-Дах», производитель товаров из гипса KRU Gips и производителя сухих строительных смесей KRU Mix.

Предварительная стоимость сделки — до 750 млн евро. Окончательная цена приобретения будет скорректирована при окончательном заключении сделки с учетом чистого долга и чистого оборотного капитала.

План, который компания утвердила во вторник, до сих пор требует одобрения регуляторных органов в Тайване, Украине и других соответствующих юрисдикциях, прежде чем соглашение сможет быть завершено.

TCC расширяет присутствие в Европе

Председатель совета директоров TCC Нельсон Чанг лично посетил Украину в первой половине 2026 для инспекции операций на месте.

Этим приобретением компания надеется расширить свою деятельность в цементной отрасли в Европе из Южной и Западной Европы на Восточную Европу и занять новые позиции, позволяющие принять участие в долгосрочном восстановлении Украины после окончания войны.