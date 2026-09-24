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Тайваньская TCC покупает украинского производителя цемента за €750 млн

Фондовый рынок
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Тайваньская промышленная группа TCC Group Holdings заключила соглашение о приобретении 100% акций украинской группы компаний «Ивано-Франковскцемент» (IFCEM). TCC планирует совершить приобретение через свою нидерландскую дочернюю компанию TCC Group EMEA Holdings BV
Об этом пишет Focus Taiwan.

Какие компании войдут в сделку

Кроме цементного завода в сделку войдут производитель кровельных материалов «Ивано-Франковск-Дах», производитель товаров из гипса KRU Gips и производителя сухих строительных смесей KRU Mix.
Предварительная стоимость сделки — до 750 млн евро. Окончательная цена приобретения будет скорректирована при окончательном заключении сделки с учетом чистого долга и чистого оборотного капитала.
План, который компания утвердила во вторник, до сих пор требует одобрения регуляторных органов в Тайване, Украине и других соответствующих юрисдикциях, прежде чем соглашение сможет быть завершено.

TCC расширяет присутствие в Европе

Председатель совета директоров TCC Нельсон Чанг лично посетил Украину в первой половине 2026 для инспекции операций на месте.
Этим приобретением компания надеется расширить свою деятельность в цементной отрасли в Европе из Южной и Западной Европы на Восточную Европу и занять новые позиции, позволяющие принять участие в долгосрочном восстановлении Украины после окончания войны.
По словам TCC, IFCEM является мощным инструментом для расширения присутствия компании в Европе, имея приблизительно 36-процентную долю рынка в Украине и сбытовую сеть, охватывающую преимущественно Польшу и Румынию, а также Молдову, Словакию и Венгрию.
По материалам:
Економічна Правда
Бизнес
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