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Глава JPMorgan прогнозирует рост глобальных инвестиций в ИИ до $1 трлн в 2027 году

Фондовый рынок
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Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон прогнозирует, что в 2027 году расходы компаний на развитие искусственного интеллекта могут достигнуть $1 трлн, тогда как в 2026 году они составят около $700 млрд, а в 2025 году оценивались примерно в $300 млрд.
Об этом руководитель крупнейшего американского банка по объему активов заявил в интервью CNBC.
По словам Даймона, масштабные инвестиции в искусственный интеллект уже поддерживают экономический рост, поскольку технологические компании активно нанимают работников, строят новые производственные мощности и электростанции, закупают оборудование и материалы для развития требуемой инфраструктуры.
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В то же время, стремительное увеличение капитальных расходов может усиливать инфляционное давление из-за роста спроса на рабочую силу, энергоресурсы и промышленную продукцию.
В долгосрочной перспективе, по мнению Даймона, искусственный интеллект может обладать противоположным эффектом — способствовать снижению затрат благодаря повышению производительности труда и эффективности бизнес-процессов.

Даймон сравнил нынешний бум ИИ с развитием интернета

Глава JPMorgan предостерег от преждевременных выводов, какие компании получат наибольшие преимущества от стремительного развития искусственного интеллекта.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с интернет-бумом, когда значительная часть известных технологических компаний не оправдала ожиданий инвесторов, тогда как малоизвестные на тот момент участники рынка впоследствии превратились в глобальных технологических гигантов.
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Даймон также обратил внимание, что традиционные показатели окупаемости инвестиций не всегда позволяют в полной мере оценить экономическую целесообразность затрат на внедрение ИИ.
По его словам, для многих компаний использование искусственного интеллекта может стать необходимым условием сохранения конкурентоспособности, даже если непосредственный финансовый результат таких инвестиций будет сложно определить.
По материалам:
borgexpert
ИнвестицииИИ
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