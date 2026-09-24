Глава JPMorgan прогнозирует рост глобальных инвестиций в ИИ до $1 трлн в 2027 году

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон прогнозирует, что в 2027 году расходы компаний на развитие искусственного интеллекта могут достигнуть $1 трлн, тогда как в 2026 году они составят около $700 млрд, а в 2025 году оценивались примерно в $300 млрд.

Об этом руководитель крупнейшего американского банка по объему активов заявил в интервью CNBC.

По словам Даймона, масштабные инвестиции в искусственный интеллект уже поддерживают экономический рост, поскольку технологические компании активно нанимают работников, строят новые производственные мощности и электростанции, закупают оборудование и материалы для развития требуемой инфраструктуры.

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В то же время, стремительное увеличение капитальных расходов может усиливать инфляционное давление из-за роста спроса на рабочую силу, энергоресурсы и промышленную продукцию.

В долгосрочной перспективе, по мнению Даймона, искусственный интеллект может обладать противоположным эффектом — способствовать снижению затрат благодаря повышению производительности труда и эффективности бизнес-процессов.

Даймон сравнил нынешний бум ИИ с развитием интернета

Глава JPMorgan предостерег от преждевременных выводов, какие компании получат наибольшие преимущества от стремительного развития искусственного интеллекта.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с интернет-бумом, когда значительная часть известных технологических компаний не оправдала ожиданий инвесторов, тогда как малоизвестные на тот момент участники рынка впоследствии превратились в глобальных технологических гигантов.

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Даймон также обратил внимание, что традиционные показатели окупаемости инвестиций не всегда позволяют в полной мере оценить экономическую целесообразность затрат на внедрение ИИ.