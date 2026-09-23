Dragon Capital рассматривает покупку Sense Bank в случае его приватизации

Dragon Capital рассматривает возможность приобретения Sense Bank, если государство выставит его на продажу. Окончательное решение компания будет принимать с учетом финансовых показателей банка на момент возможной приватизации.

Об этом CEO Dragon Capital Томаш Фиала рассказал в интервью MC.today.

Что будет учитывать Dragon Capital

По словам Фиалы, чем дольше Sense Bank остается в государственной собственности, тем менее привлекательным становится для частных инвесторов. Он отметил, что еще в 2023 году компания призвала власти как можно скорее приватизировать банк.

Фиала также заявил, что риски, о которых компания говорила ранее, по его мнению, подтвердились последними новостями о расследовании НАБУ. По его оценке, у банка под государственным управлением развились значительные коррупционные риски.

В то же время, CEO Dragon Capital считает, что сейчас на Sense Bank могут претендовать около 3−5 потенциальных покупателей.

Ориентиром для возможной оценки банка Фиала назвал его собственный капитал. По его словам, украинские банки обычно оценивают примерно на уровне собственного капитала, однако в зависимости от финансовых результатов и качества кредитного портфеля, стоимость может составлять 0,8−1 собственного капитала.

Перед потенциальной покупкой инвесторам, по его словам, также необходимо будет оценить корпоративное управление банка за последние два года, возможные непрозрачные операции и риск дополнительных претензий или штрафов со стороны регуляторов.

банк должен быть приватизирован уже в этом году. Ранее мы сообщали , что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», подчеркнув, что