SoftBank готовит рекордный выпуск «мусорных» облигаций более чем на $11 млрд Сегодня 18:27 — Фондовый рынок SoftBank

SoftBank готовится привлечь более $11 млрд на долговом рынке, чтобы частично профинансировать новые инвестиции в разработчика ChatGPT — OpenAI. Если сделка состоится в запланированном объеме, она станет одним из крупнейших в истории выпусков так называемых «мусорных» облигаций.

Речь идет об облигациях компаний с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. Они считаются более рисковыми для инвесторов, поэтому обычно предполагают более высокую доходность — фактически инвестор получает больше процент за то, что берет на себя повыщенный риск.

Со ссылкой на Bloomberg рассказываем, сколько хочет привлечь SoftBank и почему компания все активнее наращивает долговое финансирование своих ставок на искусственный интеллект.

SoftBank хочет привлечь $11 млрд

По данным Bloomberg, SoftBank планирует выпустить долларовые облигации на $10 млрд. с тремя сроками погашения. Еще €1 млрд (около $1,1 млрд) компания хочет привлечь из-за облигации в евро с двумя сроками погашения.

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Часть полученных средств планируется направить на очередную инвестицию в OpenAI. Ожидается, что это соглашение будет закрыто в следующем месяце. Сам выпуск облигаций может быть оценен уже в четверг.

SoftBank и банки, организующие выпуск, изучают, какую доходность инвесторы готовы требовать за новыми бумагами. Окончательные условия могут измениться.

Предварительно компания рассматривает следующие уровни доходности:

долларовые облигации на 3,5 года — чуть менее 9%;

на 5,5 года — около 9%;

на 7,5 года — от более чем 9% до 10%;

еврооблигации на 4 года — около 7−8%;

на 6 лет — около 8%.

Если облигации будут размещены по таким ставкам, это станет рекордной доходностью для SoftBank в соответствующих валютах и ​​на таких сроках, по данным Bloomberg.

SoftBank все больше зависит от инвестиций в OpenAI

Новое привлечение средств является частью масштабной кампании SoftBank по финансированию инвестиций в искусственный интеллект. В целом компания уже обязалась инвестировать около $65 млрд в OpenAI, поэтому ее финансовые результаты все теснее связаны со стоимостью и будущей прибыльностью этой инвестиции.

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В марте SoftBank заключил соглашение о $40 млрд бридж-кредита для финансирования дополнительной инвестиции в OpenAI. Недавно компания погасила остаток по этому кредиту в размере $25,9 млрд.

В то же время, только на прошлой неделе SoftBank объявил о новых возможностях для привлечения почти $21 млрд. В частности, компания увеличила маржинальный кредит, обеспеченный акциями своего подразделения Arm Holdings, на $5 млрд — до $25 млрд. Еще на $450 млн была увеличена действующая кредитная линия, которая теперь составляет $6,5 млрд.

Кроме того, Apollo Global Management ведет переговоры об увеличении кредита для SoftBank на $3,6 млрд до $9 млрд. Отдельно компания уже привлекла кредит на $11,87 млрд, который также должен поддержать ее инвестиции в OpenAI.

С начала 2026 года SoftBank уже продал около $15 млрд облигаций в разных валютах. По данным Bloomberg, это сделало компанию самым крупным заемщиком с рейтингом ниже инвестиционного уровня на рынке корпоративных облигаций в этом году.

Стоимость заимствований растет

Новые долги SoftBank привлекает на фоне всеобщего роста стоимости финансирования на мировых рынках. При этом инвесторы внимательно следят за рисками, связанными с масштабными ставками компании на искусственный интеллект.

Доходность долларовых облигаций SoftBank с погашением в 2031 году в начале сентября выросла до 8,2% против 6,7% в январе. Одновременно увеличилась и стоимость страхования долга SoftBank от дефолта — недавно она достигла самого высокого уровня за три года.

Дополнительную неопределенность создают и заявления руководителей крупных ИИ-компаний, в частности OpenAI, о необходимости более осторожно развивать технологию из-за рисков безопасности.

Инвесторы также следят за планами OpenAI по выходу на биржу. Генеральный директор компании Сэм Альтман заявил, что OpenAI не собирается проводить IPO в этом году. Для SoftBank выход OpenAI на биржу мог бы повысить ликвидность ее инвестиций в компанию.

Если SoftBank действительно разместит долговые бумаги примерно на $11 млрд, это станет одним из крупнейших в истории выпусков высокодоходных облигаций одной компанией, если не учитывать соглашения по реструктуризации проблемного долга.