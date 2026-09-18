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3 крупнейших авиакомпании США сокращают запланированные рейсы— причины

Фондовый рынок
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3 крупнейших авиакомпании США сокращают запланированные рейсы— причины
3 крупнейших авиакомпании США сокращают запланированные рейсы— причины
Три крупнейших авиакомпании США — American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines — сокращают или пересматривают запланированные рейсы из-за роста цен на авиатопливо.
Об этом сообщает Reuters, пишет Дело.
Авиаперевозчики пытаются компенсировать удорожание топлива за счет стоимости билетов, но часть менее прибыльных маршрутов сокращают.
American Airlines ожидает, что только последний рост цен на топливо увеличит ее расходы в IV квартале примерно на $1 млрд.
Финансовый директор компании Девон Мэй сообщил, что цена топлива в IV квартале примерно на $1 за галлон (3,79 л) выше уровня, который компания закладывала в прогнозе в июле. По его словам, каждый рост цен на топливо на 1 цент за галлон (0,26 цента за литр) увеличивает квартальные расходы American примерно на $10 млн. Поэтому авиаперевозчик планирует скорректировать объем рейсов в конце IV квартала.

United и Southwest

United Airlines уже решила упразднить часть рейсов, запланированных на декабрь. По словам финансового директора Майкла Лескина, дальнейшие изменения возможны в I квартале 2027 года и в течение 2027-го, если горючее будет оставаться дорогим.
«Мы летаем не для того, чтобы максимизировать долю рынка. Мы летаем, чтобы максимизировать доходность и генерирование свободных денежных средств», — сказал Лескин.
Southwest Airlines уже сократила запланированный рост объемов перевозок на 2026 год примерно вдвое. Первоначально компания планировала увеличить их на 2−3% по сравнению с 2025 годом.
«Если цена на топливо будет выше в течение более длительного времени, естественной реакцией будет сокращение мощности», — сказал финансовый директор Southwest Том Докси.
Несмотря на это, компании сообщают о высоком спросе на перелеты, в частности, в премиальном и корпоративном сегментах.
По материалам:
Finance.ua
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