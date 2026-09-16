Revolut подтвердил утечку данных клиентов Сегодня 22:36 — Фондовый рынок Системы Revolut и средства клиентов не пострадали

Британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальных данных клиентов после получения мошеннических запросов по электронному адресу настоящего государственного ведомства.

Как сообщает Reuters, в компании заявили, что инцидент затронул «очень ограниченное» количество клиентов, которых Revolut уже известил об утечке. Точное количество пострадавших компания не раскрыла.

Какие данные клиентов могли оказаться у злоумышленников

«Системы Revolut и деньги клиентов не пострадали», — заявил представитель компании.

По его словам, после обнаружения инцидента Revolut немедленно заблокировал адрес, а также уведомил соответствующее государственное ведомство, правоохранительные органы, регуляторов по защите данных и финансовых регуляторов.

По данным TechCrunch, злоумышленники получили доступ к датам рождения клиентов, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов, а также копиям документов, удостоверяющих личность, в частности паспортов и водительских удостоверений.