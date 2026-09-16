Revolut подтвердил утечку данных клиентов

Британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальных данных клиентов после получения мошеннических запросов по электронному адресу настоящего государственного ведомства.
Как сообщает Reuters, в компании заявили, что инцидент затронул «очень ограниченное» количество клиентов, которых Revolut уже известил об утечке. Точное количество пострадавших компания не раскрыла.
Какие данные клиентов могли оказаться у злоумышленников
«Системы Revolut и деньги клиентов не пострадали», — заявил представитель компании.
По его словам, после обнаружения инцидента Revolut немедленно заблокировал адрес, а также уведомил соответствующее государственное ведомство, правоохранительные органы, регуляторов по защите данных и финансовых регуляторов.
По данным TechCrunch, злоумышленники получили доступ к датам рождения клиентов, почтовым и электронным адресам, номерам телефонов, а также копиям документов, удостоверяющих личность, в частности паспортов и водительских удостоверений.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что необанк Revolut подтверждает заинтересованность в выходе на украинский рынок. В то же время, сроки, когда Revolut снова предложит свои продукты клиентам в Украине, неизвестны.