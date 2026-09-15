«Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора

Новый виртуальный мобильный оператор содержит линейку тарифных планов «Симка», которая предусматривает возможность общения в мессенджерах, просмотра видеоконтента и работы.
Соответствующая линейка представлена двумя тарифными планами «Симка 15» и «Симка 60» с включенными 15 ГБ и 60 ГБ мобильного интернета в месяц. В пределах этих тарифов для пользователей будут доступны 500 мин на звонки по Украине и 15 SMS.
В «Укртелекоме» объяснили, что в U Mobile будет предусматриваться расчет за полный календарный месяц — с 1-го по последнее число, тогда как тройка операторов мобильной связи базирует свои тарифы на периоде в 4 недели.
В рамках виртуального мобильного оператора тарифный план «Симка 60» также будет доступен пользователям в составе пакетной услуги «Оптика+Симка», говорится в релизе компании.
На сайте U Mobile уточняется, что все действующие абоненты бренда 3Mob продолжат получать услуги мобильной связи на текущих условиях выбранных ими тарифных планов без изменений.
В то же время, в сообщении U Mobile объясняют, что с момента запуска тарифных планов от вновь созданного бренда мобильной связи последовательным шагом является прекращение подключения новых абонентов тарифных планов бренда 3Mob.
U Mobile — это торговая марка услуг мобильной связи от поставщика ООО «Тримоб», единственным учредителем которого является «Укртелеком», который с 2013 года входит в группу SCM.