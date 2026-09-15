«Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора Сегодня 12:33 — Фондовый рынок «Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» сообщил о начале запуска виртуального мобильного оператора под брендом U Mobile.

Новый виртуальный мобильный оператор содержит линейку тарифных планов «Симка», которая предусматривает возможность общения в мессенджерах, просмотра видеоконтента и работы.

Соответствующая линейка представлена ​​двумя тарифными планами «Симка 15» и «Симка 60» с включенными 15 ГБ и 60 ГБ мобильного интернета в месяц. В пределах этих тарифов для пользователей будут доступны 500 мин на звонки по Украине и 15 SMS.

В «Укртелекоме» объяснили, что в U Mobile будет предусматриваться расчет за полный календарный месяц — с 1-го по последнее число, тогда как тройка операторов мобильной связи базирует свои тарифы на периоде в 4 недели.

В рамках виртуального мобильного оператора тарифный план «Симка 60» также будет доступен пользователям в составе пакетной услуги «Оптика+Симка», говорится в релизе компании.

На сайте U Mobile уточняется, что все действующие абоненты бренда 3Mob продолжат получать услуги мобильной связи на текущих условиях выбранных ими тарифных планов без изменений.

В то же время, в сообщении U Mobile объясняют, что с момента запуска тарифных планов от вновь созданного бренда мобильной связи последовательным шагом является прекращение подключения новых абонентов тарифных планов бренда 3Mob.