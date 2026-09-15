0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора

Фондовый рынок
50
«Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора
«Укртелеком» запускает виртуального мобильного оператора
Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» сообщил о начале запуска виртуального мобильного оператора под брендом U Mobile.
Об этом говорится в релизе «Укртелекома», предоставленном агентству «Интерфакс-Украина».
Новый виртуальный мобильный оператор содержит линейку тарифных планов «Симка», которая предусматривает возможность общения в мессенджерах, просмотра видеоконтента и работы.
Соответствующая линейка представлена ​​двумя тарифными планами «Симка 15» и «Симка 60» с включенными 15 ГБ и 60 ГБ мобильного интернета в месяц. В пределах этих тарифов для пользователей будут доступны 500 мин на звонки по Украине и 15 SMS.
В «Укртелекоме» объяснили, что в U Mobile будет предусматриваться расчет за полный календарный месяц — с 1-го по последнее число, тогда как тройка операторов мобильной связи базирует свои тарифы на периоде в 4 недели.
В рамках виртуального мобильного оператора тарифный план «Симка 60» также будет доступен пользователям в составе пакетной услуги «Оптика+Симка», говорится в релизе компании.
На сайте U Mobile уточняется, что все действующие абоненты бренда 3Mob продолжат получать услуги мобильной связи на текущих условиях выбранных ими тарифных планов без изменений.
В то же время, в сообщении U Mobile объясняют, что с момента запуска тарифных планов от вновь созданного бренда мобильной связи последовательным шагом является прекращение подключения новых абонентов тарифных планов бренда 3Mob.
U Mobile — это торговая марка услуг мобильной связи от поставщика ООО «Тримоб», единственным учредителем которого является «Укртелеком», который с 2013 года входит в группу SCM.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems