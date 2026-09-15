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Акции компаний, связанных с ИИ, упали после призывов замедлить развитие технологии

Фондовый рынок
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Акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, в понедельник снизились на биржах Японии и Южной Кореи. Инвесторы отреагировали на призывы руководителей Anthropic, OpenAI и SpaceX замедлить развитие ИИ из-за опасений, что технологии могут выйти из-под контроля. Так, акции японской SoftBank, крупного инвестора OpenAI, свалились на 13%.
Об этом сообщает ua. news со ссылкой на The Guardian World.

Акции производителей ИИ-чипов снижаются

Южнокорейский индекс Kospi, который сильно зависит от производителей чипов для ИИ-компаний, снизился на 3%. В Тайбэе акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company потеряли 1,2%.
Фьючерсы на Nasdaq указывали на вероятное падение технологического индекса США на 1,3% после открытия торгов.

Руководители ИИ-компаний призвали усилить контроль

Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи призвал индустрию замедлиться, заявив, что слишком быстрая разработка безответственна. Он предупредил, что в будущем группа ИИ-агентов может нанести ущерб на сотни миллиардов долларов, взяв под контроль весь интернет.
Некоторые эксперты отрицали оценки Амодеи. В то же время, по данным издания, инвесторы начали учитывать возможное замедление развития отрасли, которое может осложнить финансирование сотен миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Поддержку эссе Амодеи «We Must Pace the Frontier» выразили гендиректор OpenAI Сэм Альтман, руководитель Google DeepMind Демис Гассабис и глава SpaceX Илон Маск. Альтман также заявил, что готов, как и Амодеи, внедрить в компании работу внешних оценщиков для проверки практик безопасности.
Аналитик Deutsche Bank Джим Рид считает, что из-за острой конкуренции между компаниями и странами ИИ-компаниям будет сложно добровольно сокращать инвестиции, пока конкуренты продолжают развивать технологии. По его мнению, публичное обсуждение рисков может означать не сокращение расходов, а направление большей доли инвестиций на безопасность, мониторинг и управление наряду с развитием вычислительной инфраструктуры.
Financial Times сообщила, что Anthropic ожидает положительного скорректированного операционного дохода второй квартал подряд и готовится к листингу на фондовом рынке США в текущем году. OpenAI также допускала возможность выхода на биржу, однако Альтман заявил, что компания не станет публичной в 2026 году из-за безопасности технологии.
По материалам:
ua.news
АкцииИИ
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