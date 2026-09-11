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В рф обнаружили проблемные кредиты на 8 млрд долл. в одном из ТОП-банков

Фондовый рынок
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В рф обнаружили проблемные кредиты на 8 млрд долл. в одном из ТОП-банков
В рф обнаружили проблемные кредиты на 8 млрд долл. в одном из ТОП-банков
Московский кредитный банк (МКБ), который входит в десятку крупнейших банков россии по размеру активов и держит около 8,8 млрд долларов (750 млрд рублей) сбережений граждан, столкнулся со резким ростом неплатежей по выданным займам.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.
По состоянию на конец июня 691 млрд рублей (около 8 млрд долларов) займов на балансе учреждения отнесли к категории проблемных. Без гарантий возврата оказалось более 27% всех кредитов, предоставленных банком корпоративным клиентам.
Только за первое полугодие этот объем вырос на 28% или на 1,75 млрд долларов (151 млрд рублей). Объем непосредственно просроченных долгов достиг 3,2 млрд долларов (277 млрд рублей) и вырос на 70% с начала года.

Кто будет спасать учреждение

МКБ тесно связан с государственной компанией «Роснефть», фактически спасшей его от банкротства в 2017 году благодаря вливанию средств в капитал и размещению долгосрочных депозитов до 2066 года. В прошлом году после появления первых признаков трудностей в банке заменили руководство, а в правление вошли представители подконтрольного нефтяному гиганту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР).
Аналитики ожидают, что именно «Роснефть» или Центробанк РФ снова будут поддерживать учреждение денежными вливаниями, поскольку оно является системно значимым и власть не позволит ему упасть.
В то же время, кризис невозврата кредитов нарастает по всей банковской системе россии, которая после начала войны стала главным источником финансирования военно-промышленного комплекса. По оценкам российского регулятора, проблемными стали уже 12% активов банков, а граждане с начала года забрали со счетов и обналичили более 30 млрд долларов (2,6 трлн рублей).
По материалам:
Діло
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