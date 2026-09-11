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Укрзализныця будет продавать отправки грузов — детали

Фондовый рынок
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Укрзализныця будет продавать отправки грузов — детали
Укрзализныця будет продавать отправки грузов — детали
С октября АО «Укрзализныця» начнет реализацию отправок грузов в своих вагонах на тележках колеи 1435 мм через систему «Прозорро.Продажи». В настоящее время специалисты общества активно формируют график проведения будущих электронных торгов.
Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.
Отмечается, что решение принято из-за ограниченного количества тележек евростандарта в распоряжении компании.
Начиная с 1 октября весь существующий парк таких тележек будет использоваться исключительно для обеспечения собственных вагонов УЗ при организации экспортно-импортных перевозок.
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В то же время, украинские частные владельцы подвижного состава сохраняют возможность подготовить собственные тележки колеи 1435 мм для собственных нужд.
Железнодорожный монополист будет предоставлять им сопутствующие услуги, в частности перестановку тележек на частных вагонах в специализированных пунктах, их безопасное хранение на площадках компании и погрузку в случае необходимости.
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Ранее Укрзализныця законтрактовала 102 новых пассажирских вагона. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
«Укрзализныця заключила очередной договор с отечественным производителем — ПАО „Крюковский вагоностроительный завод“ — на поставку 10 пассажирских вагонов нового поколения до конца 2029 года. Стоимость контракта составляет более 1 млрд грн с НДС», — говорится в сообщении. Новые вагоны будут иметь на 20 лет более длительный срок службы, продлены межремонтные интервалы и будут нуждаться в меньшем количестве сервисного персонала.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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