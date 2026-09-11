Укрзализныця будет продавать отправки грузов — детали Сегодня 14:24 — Фондовый рынок Укрзализныця будет продавать отправки грузов — детали

С октября АО «Укрзализныця» начнет реализацию отправок грузов в своих вагонах на тележках колеи 1435 мм через систему «Прозорро.Продажи». В настоящее время специалисты общества активно формируют график проведения будущих электронных торгов.

Как пишет Dilo , об этом сообщает RAIL.insider.

Отмечается, что решение принято из-за ограниченного количества тележек евростандарта в распоряжении компании.

Начиная с 1 октября весь существующий парк таких тележек будет использоваться исключительно для обеспечения собственных вагонов УЗ при организации экспортно-импортных перевозок.

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В то же время, украинские частные владельцы подвижного состава сохраняют возможность подготовить собственные тележки колеи 1435 мм для собственных нужд.

Железнодорожный монополист будет предоставлять им сопутствующие услуги, в частности перестановку тележек на частных вагонах в специализированных пунктах, их безопасное хранение на площадках компании и погрузку в случае необходимости.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры. Ранее Укрзализныця законтрактовала 102 новых пассажирских вагона.Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.