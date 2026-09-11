С октября АО «Укрзализныця» начнет реализацию отправок грузов в своих вагонах на тележках колеи 1435 мм через систему «Прозорро.Продажи». В настоящее время специалисты общества активно формируют график проведения будущих электронных торгов.
В то же время, украинские частные владельцы подвижного состава сохраняют возможность подготовить собственные тележки колеи 1435 мм для собственных нужд.
Железнодорожный монополист будет предоставлять им сопутствующие услуги, в частности перестановку тележек на частных вагонах в специализированных пунктах, их безопасное хранение на площадках компании и погрузку в случае необходимости.
Ранее Укрзализныця законтрактовала 102 новых пассажирских вагона. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
«Укрзализныця заключила очередной договор с отечественным производителем — ПАО „Крюковский вагоностроительный завод“ — на поставку 10 пассажирских вагонов нового поколения до конца 2029 года. Стоимость контракта составляет более 1 млрд грн с НДС», — говорится в сообщении. Новые вагоны будут иметь на 20 лет более длительный срок службы, продлены межремонтные интервалы и будут нуждаться в меньшем количестве сервисного персонала.