Украина готовит рынок капитала к правилам ЕС Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) определили практические направления сотрудничества в рамках подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.

Об этом договорились во время встречи представителей НКЦБФР с руководством и профильными командами ESMA.

Украина переходит на правила ЕС

Украина постепенно переходит в правила ЕС в сфере рынков капитала. Поэтому Комиссия уже работает над тем, чтобы украинское регулирование и надзор отвечали европейским требованиям, а участники рынка готовы работать по этим правилам после вступления Украины в ЕС.

Читайте также НКЦБФР разрешила аутсорсинг на рынке капитала

Отдельно НКЦБФР и ESMA обсудили организацию перехода к европейской модели надзора. После вступления Украины в ЕС часть функций, выполняемых сегодня Комиссией, будет осуществлять непосредственно ESMA. В частности, это касается авторизации и надзора за кредитными рейтинговыми агентствами.

Стороны согласились, что готовиться к этому нужно заранее. Это позволит избежать резкого перехода на рынок и обеспечить непрерывный надзор после вступления Украины в ЕС.

НКЦБФР может присоединиться к работе ESMA

Еще одним направлением сотрудничества станет привлечение НКЦБФР к экспертной работе ESMA еще до обретения Украиной членства в ЕС. Стороны разработают возможность участия представителей Комиссии в отдельных тематических заседаниях постоянных комитетов ESMA, в частности, по вопросам финансовых инноваций и инвестиционных фондов.

Такой формат позволит Комиссии презентовать украинские регуляторные наработки и получать комментарии экспертов ESMA и национальных регуляторов государств ЕС. Это важно, чтобы Украина могла учитывать европейские подходы еще на этапе формирования своих правил.

ESMA также готова привлекать свои профильные команды к консультациям с Комиссией по регулированию, надзорным практикам, техническим стандартам и установкам ЕС.

Пускай ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит , который будет идеальным под вас.

НКЦБФР и ESMA продолжат обсуждать возможность заключения меморандума о взаимопонимании, который может определить основные направления сотрудничества по вступлению Украины в ЕС. Его формат, содержание и сроки возможного подписания стороны будут еще согласовывать.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинский рынок капитала продолжает приближаться к европейским стандартам. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила два новых положения, которые меняют правила работы для компаний, банков и инвестиционных аналитиков. Ожидается, что нововведения сделают рынок более прозрачным, а инвесторов лучше защищенными от манипуляций.

Также мы писали , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновляет порядок согласования работников, назначаемых на руководящие и ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, за исключением банков. Теперь кандидаты на такие должности обязательно будут проходить тестирование.

Справка Finance.ua: