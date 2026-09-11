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Украина готовит рынок капитала к правилам ЕС

Фондовый рынок
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) определили практические направления сотрудничества в рамках подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.
Об этом договорились во время встречи представителей НКЦБФР с руководством и профильными командами ESMA.

Украина переходит на правила ЕС

Украина постепенно переходит в правила ЕС в сфере рынков капитала. Поэтому Комиссия уже работает над тем, чтобы украинское регулирование и надзор отвечали европейским требованиям, а участники рынка готовы работать по этим правилам после вступления Украины в ЕС.
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Отдельно НКЦБФР и ESMA обсудили организацию перехода к европейской модели надзора. После вступления Украины в ЕС часть функций, выполняемых сегодня Комиссией, будет осуществлять непосредственно ESMA. В частности, это касается авторизации и надзора за кредитными рейтинговыми агентствами.
Стороны согласились, что готовиться к этому нужно заранее. Это позволит избежать резкого перехода на рынок и обеспечить непрерывный надзор после вступления Украины в ЕС.
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НКЦБФР может присоединиться к работе ESMA

Еще одним направлением сотрудничества станет привлечение НКЦБФР к экспертной работе ESMA еще до обретения Украиной членства в ЕС. Стороны разработают возможность участия представителей Комиссии в отдельных тематических заседаниях постоянных комитетов ESMA, в частности, по вопросам финансовых инноваций и инвестиционных фондов.
Такой формат позволит Комиссии презентовать украинские регуляторные наработки и получать комментарии экспертов ESMA и национальных регуляторов государств ЕС. Это важно, чтобы Украина могла учитывать европейские подходы еще на этапе формирования своих правил.
ESMA также готова привлекать свои профильные команды к консультациям с Комиссией по регулированию, надзорным практикам, техническим стандартам и установкам ЕС.
НКЦБФР и ESMA продолжат обсуждать возможность заключения меморандума о взаимопонимании, который может определить основные направления сотрудничества по вступлению Украины в ЕС. Его формат, содержание и сроки возможного подписания стороны будут еще согласовывать.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинский рынок капитала продолжает приближаться к европейским стандартам. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила два новых положения, которые меняют правила работы для компаний, банков и инвестиционных аналитиков. Ожидается, что нововведения сделают рынок более прозрачным, а инвесторов лучше защищенными от манипуляций.
Также мы писали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновляет порядок согласования работников, назначаемых на руководящие и ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, за исключением банков. Теперь кандидаты на такие должности обязательно будут проходить тестирование.

Справка Finance.ua:

  • ESMA (European Securities and Markets Authority) — Европейский орган по ценным бумагам и рынкам, один из ключевых органов Европейского Союза в системе финансового надзора;
  • если национальные регуляторы, такие как НКЦБФР, отвечают за надзор за рынками в своих странах, ESMA работает на уровне всего ЕС. Она способствует единому применению правил и подходов к надзору на рынках капитала стран ЕС, координирует работу национальных регуляторов, а в отдельных областях сама осуществляет прямой надзор;
  • для Украины сотрудничество с ESMA — это часть практической подготовки к членству в ЕС. Украинский рынок капитала должен перейти на европейские правила, а НКЦБФР — быть готовой работать как часть общей европейской системы регулирования и надзора.
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокЕСИнвестиции
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