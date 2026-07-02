НКЦБФР разрешила аутсорсинг на рынке капитала Сегодня 14:41

Главный принцип новых требований: можно привлекать посторонних исполнителей, но не перекладывать на них ответственность.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые правила, позволяющие профессиональным участникам рынков капитала официально привлекать сторонних специалистов или компании для выполнения отдельных функций на условиях аутсорсинга.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«Это важный шаг в приближении украинского законодательства к стандартам ЕС. Благодаря прозрачным правилам компании смогут легально оптимизировать свои расходы, не нарушая интересы инвесторов», — говорится в сообщении.

Требования к внешним исполнителям

Новые правила устанавливают четкие требования: внешний исполнитель должен располагать достаточными ресурсами, квалифицированным персоналом и пользоваться безупречной деловой репутацией.

Его профиль деятельности должен соответствовать той работе, которую ему доверяют.

Главный принцип новых требований: можно привлекать сторонних исполнителей, но не перекладывать на них ответственность.

«Даже если компания отдала внутренний аудит или ІТ на аутсорс, перед клиентами и Комиссией за конечный результат все равно отвечает именно она», — подытожили в НКЦБФР.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новые критерии, по которым будут определять важные для украинской экономики предприятия. Это нужно для того, чтобы бизнес мог бронировать своих работников по прозрачным и честным правилам. К действующим критериям, действующим еще с прошлого года, добавили четыре главных изменения.

Также мы писали , что НКЦБФР обновляет порядок согласования работников, назначаемых на руководящие и ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, за исключением банков.

Укрінформ По материалам:

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