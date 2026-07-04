Как за годы большой войны изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля Сегодня 22:19

Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года, Інфографіка: Слово і діло

В результате украинских ударов рф пришлось на неопределенный срок запретить экспорт бензина — и теперь одна из крупнейших нефтяных стран мира вынуждена закупать топливо у соседей, чтобы смягчить жесткий дефицит топлива. Таким образом, «дальнобойные санкции» Украины фактически ликвидировали важный источник поступления иностранной валюты в Кремль — ведь продажа нефтепродуктов приносила доходы, соизмеримые с доходами от экспорта сырой нефти.

«Слово и дело» рассказывает , как за годы большой войны упали объемы и прибыльность российского экспорта нефти и нефтепродуктов.

«Нефтяная премия» россии в 2022 году

В 2022 году россия в среднем экспортировала 5,11 миллиона баррелей сырой нефти в день, что даже превышает объемы 2021 года. Кроме того, ежедневно россия экспортировала 0,16 миллиона баррелей бензина и 0,95 миллиона — дизеля.

Главной причиной высокого экспорта в первый год полномасштабного вторжения стала осторожная санкционная политика западных стран: во избежание ценового шока и дефицита они вводили ограничения постепенно, что позволило некоторым странам «заранее запастись» российской нефтью.

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Большие объемы экспорта соединились и с возросшими ценами на фоне ажиотажа рынка: за 2022 год россия заработала 146,51 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и 106,41 миллиарда на экспорте нефтепродуктов, преимущественно бензина и дизеля.

Таким образом, в среднем рф получала 21,08 миллиарда долларов ежемесячно по продаже нефти и нефтепродуктов.

Санкции начинают действовать: уменьшение доходов в 2023—2024 годах

Суммарные объемы российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году лишь немного упали по отношению к первому году полномасштабного вторжения. Нефти удалось вывезти меньше — 4,91 миллиона баррелей в сутки, тогда как бензина и дизеля больше — 0,21 и 0,96 миллиона баррелей в сутки.

В то же время из-за «потолка цен» и увеличенных затрат на перевозку нефти по «теневому флоту» российские доходы от экспорта упали пропорционально больше. За год россии удалось заработать на продаже нефти за границу 118,49 миллиарда долларов, а на продаже нефтепродуктов — 70,17 миллиарда.

Таким образом, в 2023 году рф зарабатывала на экспорте нефти и нефтепродуктов по 15,72 миллиарда долларов в месяц — на четверть меньше, чем в 2022-м.

В 2024 году объемы экспорта уменьшились до 4,78 миллиона баррелей нефти, 0,17 миллиона баррелей бензина и 0,87 миллиона баррелей дизеля в сутки.

В то же время россиянам удалось наладить каналы поставок, и прибыль от продажи сырой нефти выросла до 123,28 миллиарда долларов за 2024 год, а доходы от продажи нефтепродуктов упали минимально — до 69,12 миллиарда долларов.

Суммарный среднемесячный доход от экспорта нефти и нефтепродуктов составил таким образом 16,03 миллиарда долларов.

2025−2026: массированные украинские удары и блокада Ормузского пролива

В 2025 году странам ЕС, до сих пор потреблявшим российскую нефть, вследствие повреждения нефтепровода «Дружба» наконец-то пришлось искать альтернативы.

Также в 2025 году приобрели регулярность украинские удары по нефтяной инфраструктуре в рф, «теневой флот» стал менее выгодным из-за новых санкций, а США заставили Индию на время отказаться от российского топлива.

И хотя объемы экспорта остались на прежнем уровне (4,78 миллиона баррелей нефти, 0,12 — бензина и 0,82 — дизеля ежесуточно), все эти меры вместе с охлаждением мировой экономики из-за санкций Трампа привели к рекордному падению доходов россии от продажи нефти и нефтепродуктов.

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За весь 2025 год россия продала нефти на 101,26 миллиарда долларов, а нефтепродуктов — на 57 миллиардов. В среднем это давало рф 13,19 миллиарда нефтедолларов в месяц — меньше всего за время полномасштабного вторжения.

В январе-апреле 2026 года объемы российского экспорта нефти упали до 4,62 миллиона баррелей в сутки, бензина — до 0,06 миллиона баррелей, в то время как экспорт дизеля вырос до 0,87 миллиона.

В то же время блокада Ормузского пролива в результате американской операции на Ближнем Востоке привела к росту мировых цен на нефть, из-за чего российская месячная прибыль от экспорта нефти и нефтепродуктов выросла почти до уровня 2023 года: 14,72 миллиарда долларов в месяц.

Впрочем, учитывая стабилизацию топливного рынка в мире из-за высвобождения запасов нефти и хрупкого перемирия между США и Ираном, а также ввиду начавшейся в мае усиленной кампании украинских ударов, российский экспорт по итогу 2026 года, вероятно, окажется гораздо меньше, чем в 2025 году — как в объемах, как и в доходах.

Слово і Діло По материалам:

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