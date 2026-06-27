Мировой нефтяной рынок потерял 1,15 млрд баррелей из-за четырехмесячной блокады Ближнего Востока Сегодня 06:14

Мир недополучил около 1,15 млрд баррелей нефти из-за блокирования Ормузского пролива

Около четырех месяцев поставки нефти с Ближнего Востока были фактически заблокированы из-за войны между США и Ираном — совокупные потери мирового рынка составили около 1,15 млрд баррелей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Долгая блокада спровоцировала критическую нестабильность на нефтяном рынке. Стратегические запасы стран — членов Международного энергетического агентства упали до самого низкого уровня с 1990 года.

В США резервы экстренного использования сократились до минимума за 43 года, а коммерческие запасы достигли уровня операционного стресса.

Возобновление судоходства через Ормузский пролив не гарантирует быстрого возврата поставок в норму: для этого необходимы разминирование акватории, возвращение танкеров в регион, восстановление добычи и перезапуск логистических маршрутов.

Отраслевые аналитики предупреждают, что этот процесс может занять месяцы, прежде чем объемы поставок приблизятся к довоенным показателям.

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