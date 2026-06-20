Меморандум между США и Ираном: провал или прорыв? Сегодня 09:55 — Казна и Политика

США и Иран подписали меморандум, источник фото: ua.depositphotos.com

18 июня президенты Соединенных Штатов Америки и Ирана официально подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении войны и дальнейшем урегулировании конфликта.

Дональд Трамп подписал документ, находясь на саммите G7 в Париже, его иранский коллега Масуд Пезешкиан сделал это в Тегеране. Меморандум подписан досрочно — до этого его собирались ратифицировать 19 июня в Женеве во время встречи американской и иранской делегаций. Однако, как сообщают источники, заключение соглашения было ускорено с целью скорейшего открытия Ормузского пролива.

Следует понимать, что подписанный меморандум не является окончательной точкой в ​​войне между США и Ираном, он лишь запускает новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который должен завершиться заключением полноценного мирного и ядерного соглашения в течение следующих 60 дней.

Несмотря на то, что администрация Трампа утверждает, что это «прорыв» и «победа», кажется, что окружение президента лишь пытается делать хорошую мину при плохой игре, поскольку, как пишет The New York Times, «положения подписанного меморандума совсем не похожи на документ о капитуляции Ирана».

Кроме того, документ не окончательный — впереди еще чрезвычайно трудный процесс согласования ряда положений, которые должны не только завершить войну, но и иметь огромное влияние на безопасность Ближнего Востока, мировые цены на нефть, перспективы судоходства через Ормузский пролив и стабильность международных энергетических рынков.

Предварительное соглашение: ключевые положения

Опубликованные положения меморандума свидетельствуют, что документ рамочный и не разрешает всех противоречий. В то же время, он определяет базовые принципы будущего урегулирования.

Среди ключевых договоренностей:

немедленное прекращение боевых действий;

продление режима прекращения огня на 60 дней;

восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив;

начало нового этапа переговоров по иранской ядерной программе;

постепенное смягчение санкций в зависимости от выполнения договоренностей;

возможность доступа Ирана к части замороженных активов;

обязательства Тегерана не создавать и не получать ядерное оружие;

дальнейшая работа над полноценным мирным соглашением.

Отдельно обсуждается возможность масштабного инвестиционного пакета для возобновления экономического сотрудничества. Речь идет о создании частного инвестиционного фонда на 300 млрд долларов, целью которого прежде всего является стимулирование Ирана к подписанию окончательного соглашения.

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Однако его создание, хотя Вашингтон и уверяет, что в фонде будут только частные средства, больше похоже на завуалированные репарации — Тегеран потребовал в США 400 млрд долларов в качестве компенсации за ущерб от военных действий. Штаты отказались платить эту сумму, однако выдвинули идею частного фонда.

Впрочем, как бы там ни было, фонд все равно не заработает до подписания окончательного соглашения. Так что это одновременно смахивает и на своеобразную взятку для Тегерана.

Точно ли открыт Ормузский пролив

Соглашение было подписано 18 июня, но уже на следующий день в СМИ появилась информация о том, что Иран снова перекрыл Ормузский пролив и бессрочно приостановил переговоры с США после ударов Израиля по Ливану. Соответствующее заявление Корпуса стражей исламской революции было передано через каналы морской радиосвязи.

Это решение объяснено тем, что Израиль якобы не выполнил условия ухода из Ливана, а американские войска продолжают оставаться в регионе. Иранская сторона также обвинила Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

Но, через некоторое время, Министерство иностранных дел Ирана официально опровергло появившуюся в средствах массовой информации информацию о перекрытии иранской стороной стратегически важного Ормузского пролива.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаила Багаи, Тегеран продолжает выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности морских путей в регионе.

Багаи подчеркнул, что военные силы страны действуют в рамках подписанных ранее соглашений:

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 18 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается», — заявил дипломатический спикер.

Судя по всему, между официальным Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) возникла путаница или даже конфликт, ведь вторые фактически осудили мирную позицию МИД Ирана. Таким образом, все же следует склоняться к тому, что Ормузский пролив открыт и все договоренности между США и Ираном, подписанные в Меморандуме, продолжают выполняться.

Каким должен быть финал истории

Нынешний меморандум — только первый этап. В течение двух месяцев стороны должны согласовать окончательный договор.

Идеальный сценарий для Вашингтона предполагает:

международный контроль над ядерной программой Ирана;

обеднение уже имеющегося в стране урана под контролем МАГАТЭ;

гарантии отсутствия ядерного оружия;

стабильную работу Ормузского пролива;

постепенную интеграцию Ирана в мировую экономику;

снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Для Тегерана главными целями остаются смягчение санкций, доступ к международным финансам, возобновление экспорта нефти и сохранение части ядерной инфраструктуры. Именно вокруг этих вопросов и развернется основная борьба на следующем этапе переговоров.

Перспективы окончательного соглашения

Это — так сказать, «идеальный сценарий». Однако уже сейчас мировая пресса весьма осторожно относится к возможности заключения окончательного соглашения, хотя медиа оценивают подписание меморандума как важный дипломатический прорыв. В то же время обозреватели не проявляют, в отличие от окружения Трампа, чрезмерного оптимизма.

Основания для этого есть, причем достаточно существенные. В первую очередь, это позиция Израиля, который является активным участником конфликта, но вместе с этим фактически дистанцировался от договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

Израильские власти опасаются, что полученное экономическое облегчение позволит Ирану возобновить финансирование своих союзников в регионе и продолжить развитие военных программ. Учитывая это, израильские чиновники подчеркивают, что не считают себя обязанными выполнять отдельные положения меморандума. Любое новое обострение в Ливане или Сирии способно быстро поставить под угрозу достигнутые компромиссы.

Также камнем преткновения может стать позиция Тегерана в отношении прохода кораблей через Ормузский пролив: власти Ирана хотят за это брать плату, хотя действующие международные соглашения это запрещают.

Кроме того, меморандум подвергся резкой критике и в самих Соединенных Штатах. Симптоматично, что действия Трампа негативно оценивают не только его оппоненты, но и часть республиканцев, лояльных к нынешнему президенту. Их мнение в целом сводится к тому, что амбициозные цели войны, которую с помпой начал Трамп, завершились не только ничем, но и ослабили позиции США на мировой арене. Иран же, напротив, одержал победу: несмотря на огромные разрушения и потери, страна доказала, что может успешно противостоять самому мощному государству мира и его армии.

В целом же кажется, что окончательное соглашение, если такое будет наконец заключено, значительно усилит позиции Тегерана не только как регионального лидера, но и как достаточно мощного мирового игрока, способного влиять на цены на нефть и экономику путем перекрытия Ормузского пролива. Что, в конце концов, Иран успешно доказал в последние месяцы.

Главная же проблема состоит в том, что меморандум лишь откладывает решение самых сложных вопросов. Доля запасов обогащенного урана, будущее санкций, механизмы международного контроля и роль Ирана в региональных конфликтах остаются предметом отдельных переговоров.

Интерес Украины: нефть и американское оружие

Для Украины новая договоренность имеет по меньшей мере два важных измерения.

Первый — энергетический. Открытие Ормузского пролива и возвращение иранской нефти на мировые рынки потенциально снижает риски скачка цен на нефть. Для мировой экономики это положительный сигнал, хотя для российского бюджета такая тенденция скорее негативна из-за возможного уменьшения нефтяных доходов Кремля.

Этот тезис подтверждается тем фактом, что сразу после подписания соглашения мировые цены на нефть поползли вниз: по состоянию на вечер 18 июня Brent стоил 78,34 доллара за баррель, а Urals, соответственно, 64,54.

Также, по прогнозам Forbes, «цены на нефть могут опуститься даже ниже февраля». Понятно, что речь идет о варианте, при котором окончательное соглашение между США и Ираном все же будет заключено и оно будет выполняться.

Второе важное для нас измерение соглашения — военное. Если США окончательно выйдут из прямого конфликта с Ираном, Вашингтон получит больше политического и ресурсного пространства для других направлений внешней политики, включая поддержку Украины.

В то же время, это не означает автоматического увеличения военной помощи, ведь американская администрация параллельно пытается сокращать собственные внешнеполитические расходы. Однако возможности Украины все равно увеличиваются.

Что говорит мировая пресса

Международные медиа оценивают подписание меморандума как важный дипломатический прорыв, но без чрезмерного оптимизма.

Reuters отмечает, что документ позволяет возобновить судоходство в Персидском заливе и создает основу деэскалации.

Axios называет соглашение крупнейшим дипломатическим достижением сторон за последние годы и подчеркивает, что оно открывает путь к дальнейшим ядерным переговорам.

The Guardian обращает внимание на то, что многие принципиальные вопросы остаются нерешенными, а само соглашение скорее возвращением к статус-кво, чем окончательным миром.

В то же время ряд аналитических центров предупреждают, что слишком быстрое смягчение санкций может усилить позиции Ирана без достаточных гарантий по его ядерной программе.

Подводя итог, можно утверждать: нынешний меморандум между США и Ираном является не завершением конфликта, а лишь передышкой. Он позволил избежать дальнейшей эскалации и снизил напряжение на мировых рынках. Но настоящая проверка договоренностей начнется уже в ближайшие недели во время переговоров о финальном соглашении. Именно от их результата будет зависеть, станет ли нынешний документ началом долгосрочного мира, или очередной ни к чему не обязывающей бумажкой.

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