США и Иран достигли соглашения о прекращении войны и открытии Ормузского пролива Сегодня 10:25 — Мир

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке на всех фронтах, включая Ливан, и открытие Ормузского пролива. Детали соглашения будут обнародованы в течение ближайших 24−48 часов, а технические консультации начнутся позже на этой неделе.

Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, документ предусматривает незамедлительное открытие Ормузского пролива и отмену американской блокады Ирана. Официальная церемония подписания состоится в пятницу.

Ранее обе стороны заявляли, что соглашение будет подписано в Швейцарии именно в этот день.

«Вы увидите значительное оживление движения в Ормузском проливе. Фактически оно уже начинается и со временем будет постепенно усиливаться», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, возврат к обычному уровню судоходства вряд ли произойдет в течение двух недель, однако трафик через пролив будет существенно расти.

Как пишет yahoo. news, вскоре после этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил в телевизионном комментарии, что соглашение «немедленно положило конец» войне между странами, и что они проведут переговоры в течение двух месяцев, чтобы достичь «окончательного соглашения».

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что США вернут Ирану замороженные активы на сумму 12 миллиардов долларов до начала переговоров.

Трамп подтвердил подписание соглашения

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами во Франции, где он встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в преддверии саммита G7, также подтвердил подписание соглашения с Ираном.

Кроме того, Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. В то же время он подчеркнул, что ослабление санкций не состоится, пока Тегеран не выполнит свои обязательства.

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