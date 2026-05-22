Продолжение блокировки Ормузского пролива чревато кризисом, как в 2008 году — Bloomberg

Энергетика
Дефицит нефти в мире может достичь 6 млн баррелей в сутки
Развитие событий, при котором навигация через Ормузский пролив не возобновится до августа, грозит глобальной экономике спадом, сравнимым с мировым финансовым кризисом 2008 года.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков американской консалтинговой компании Rapidan Energy Group.

Аналитики прогнозируют рост цен на нефть

Базовый сценарий консалтинговой фирмы предусматривает возобновление работы пролива в июле. При таком варианте развития событий эксперты прогнозируют совокупное падение спроса на нефть на 2,6 млн. баррелей в сутки и увеличение стоимости нефти марки Brent до 130 долларов за баррель.
По словам специалистов компании, в случае более негативного сценария, т. е. промедления с возобновлением навигации до августа, усугубится дефицит поставок в третьем квартале примерно до 6 млн баррелей в сутки.
«Текущая макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х или 2007−2008 годах. Но эта сравнительно более устойчивая стартовая позиция не нейтрализует риск того, что дальнейший рост цен на нефть усилит финансовую и макроэкономическую уязвимость», — написали аналитики Rapidan в своей записке.

Рынки могут оставаться под давлением до осени

По расчетам компании, даже в случае возобновления торговли в начале августа ситуация на рынках усложнится, прежде чем станет ощутимо какое-то облегчение. Это объясняется тем, что запасы нефти будут продолжать сокращаться вплоть до сентября, в то время как добыча в странах Персидского залива будет постепенно восстанавливаться, а поставки начнут приходить в пункты назначения.
По материалам:
Укрінформ
