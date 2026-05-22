Цены на нефть выросли из-за сомнений в мирных переговорах США и Ирана

Несмотря на переговоры между США и Ираном, рынки пока не верят в скорейшее завершение конфликта. Стоимость нефти снова выросла, а аналитики предупреждают: высокие цены могут задержаться еще на несколько лет.
В Capital Economics отмечают, что фундаментальные факторы пока не свидетельствуют о скором падении цен.
Аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида прогнозирует, что в ближайшее время WTI будет оставаться в диапазоне $90−110 за баррель.
Тем временем Fitch Solutions повысила прогноз средней цены Brent на 2026 год с $81,5 до $90 за баррель из-за дефицита поставок и длительного восстановления энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив остается ключевым риском
До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировых энергетических поставок.
Из-за конфликта рынок уже потерял примерно 14 млн баррелей нефти в сутки — это около 14% глобального предложения. Речь идет прежде всего об экспорте из:
Саудовской Аравии;
Ираке;
ОАЭ;
Кувейта.
Глава нефтяной компании ADNOC из ОАЭ заявил, что полное возобновление поставок через пролив может произойти не раньше 2027 года — даже если война завершится уже сейчас.