Цены на нефть выросли из-за сомнений в мирных переговорах США и Ирана

Энергетика
Добыча нефти
Несмотря на переговоры между США и Ираном, рынки пока не верят в скорейшее завершение конфликта. Стоимость нефти снова выросла, а аналитики предупреждают: высокие цены могут задержаться еще на несколько лет.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива — одного из главных маршрутов мировых поставок энергоносителей. Любые перебои сразу влияют на глобальные цены.

Нефть дорожает на фоне неопределенности

В пятницу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,6% - до $104,24 за баррель. Американская WTI прибавила 1,2% и торговалась на уровне $97,46.
Впрочем, по итогам недели оба сорта остаются в минусе:
  • Brent подешевела на 4,6%;
  • WTI — на 7,6%.
Цены резко колебались из-за изменения ожиданий возможного мирного урегулирования между США и Ираном.
США и Иран все еще не могут договориться

По данным Reuters, стороны немного сократили разногласия во время переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио даже заявил об «определенных положительных сигналах».
Однако ключевые споры остаются:
  • запасы иранского урана;
  • контроль над Ормузским проливом.
Прошло уже шесть недель с момента начала хрупкого перемирия, но ощутимого прогресса в завершении войны пока нет.

Высокие цены могут сохраняться годами

Аналитики предупреждают, что существенное удешевление нефти возможно только после возобновления баланса на рынке, что может затянуться до 2027 года.
В Capital Economics отмечают, что фундаментальные факторы пока не свидетельствуют о скором падении цен.
Аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида прогнозирует, что в ближайшее время WTI будет оставаться в диапазоне $90−110 за баррель.
Тем временем Fitch Solutions повысила прогноз средней цены Brent на 2026 год с $81,5 до $90 за баррель из-за дефицита поставок и длительного восстановления энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив остается ключевым риском

До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировых энергетических поставок.
Из-за конфликта рынок уже потерял примерно 14 млн баррелей нефти в сутки — это около 14% глобального предложения. Речь идет прежде всего об экспорте из:
  • Саудовской Аравии;
  • Ираке;
  • ОАЭ;
  • Кувейта.
Глава нефтяной компании ADNOC из ОАЭ заявил, что полное возобновление поставок через пролив может произойти не раньше 2027 года — даже если война завершится уже сейчас.
OPEC+ может увеличить добычу

На фоне дефицита поставок OPEC+ готовятся обсудить умеренное увеличение добычи на встрече 7 июня.
Впрочем, из-за последствий войны часть поставок из региона все еще остается нестабильной, что продолжает поддерживать высокие цены на мировом рынке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Нефть
