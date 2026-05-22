Цены на нефть выросли из-за сомнений в мирных переговорах США и Ирана Сегодня 10:12 — Энергетика

Несмотря на переговоры между США и Ираном, рынки пока не верят в скорейшее завершение конфликта. Стоимость нефти снова выросла, а аналитики предупреждают: высокие цены могут задержаться еще на несколько лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива — одного из главных маршрутов мировых поставок энергоносителей. Любые перебои сразу влияют на глобальные цены.

Нефть дорожает на фоне неопределенности

В пятницу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,6% - до $104,24 за баррель. Американская WTI прибавила 1,2% и торговалась на уровне $97,46.

Впрочем, по итогам недели оба сорта остаются в минусе:

Brent подешевела на 4,6%;

WTI — на 7,6%.

Цены резко колебались из-за изменения ожиданий возможного мирного урегулирования между США и Ираном.

США и Иран все еще не могут договориться

По данным Reuters, стороны немного сократили разногласия во время переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио даже заявил об «определенных положительных сигналах».

Однако ключевые споры остаются:

запасы иранского урана;

контроль над Ормузским проливом.

Прошло уже шесть недель с момента начала хрупкого перемирия, но ощутимого прогресса в завершении войны пока нет.

Высокие цены могут сохраняться годами

Аналитики предупреждают, что существенное удешевление нефти возможно только после возобновления баланса на рынке, что может затянуться до 2027 года.

В Capital Economics отмечают, что фундаментальные факторы пока не свидетельствуют о скором падении цен.

Аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида прогнозирует, что в ближайшее время WTI будет оставаться в диапазоне $90−110 за баррель.

Тем временем Fitch Solutions повысила прогноз средней цены Brent на 2026 год с $81,5 до $90 за баррель из-за дефицита поставок и длительного восстановления энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив остается ключевым риском

До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировых энергетических поставок.

Из-за конфликта рынок уже потерял примерно 14 млн баррелей нефти в сутки — это около 14% глобального предложения. Речь идет прежде всего об экспорте из:

Саудовской Аравии;

Ираке;

ОАЭ;

Кувейта.

Глава нефтяной компании ADNOC из ОАЭ заявил, что полное возобновление поставок через пролив может произойти не раньше 2027 года — даже если война завершится уже сейчас.

OPEC+ может увеличить добычу

На фоне дефицита поставок OPEC+ готовятся обсудить умеренное увеличение добычи на встрече 7 июня.

Впрочем, из-за последствий войны часть поставок из региона все еще остается нестабильной, что продолжает поддерживать высокие цены на мировом рынке.

