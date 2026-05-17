США возобновили санкции против российской нефти

Сегодня 12:05 — Энергетика

США упразднили ослабление санкций на российскую нефть

Администрация президента США Дональда Трампа не продлила специальное разрешение, позволяющее покупать российскую нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Истечение срока действия фактически прекращает короткий период, когда администрация ослабляла санкции на часть российской нефти, разрешая закупки, которые в противном случае были бы запрещены.

Администрация Трампа ввела первоначальное исключение в марте и еще одно после того, как первое завершилось в апреле — оба касались только той части российской нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Также в апреле завершилось отдельное временное исключение, позволяющее покупать часть иранской нефти.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, считающих санкции ключевым инструментом для сокращения нефтяных доходов рф и лишения москвы финансирования войны против Украины.

Критики заявляют, что ослабление санкций фактически обогащало россию — даже несмотря на то, что оно касалось морских поставок нефти — особенно на фоне роста цен на сырье.

Впрочем, некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, требовали продолжить исключения, поскольку война с Ираном и почти полное перекрытие Ормузского пролива лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти ежедневно.

