Почему электроэнергия ночью стоит вдвое дешевле

После 23:00 потребление электроэнергии заметно снижается. В то же время, электростанции не могут мгновенно останавливать или запускать генерацию, поэтому энергосистему нужно балансировать. Чтобы стимулировать потребителей переносить часть использования электроэнергии на ночные часы, введен сниженный тариф.
Как работает двухзонный счетчик
Такой счетчик отдельно фиксирует потребление:
по дневному тарифу — с 7:00 до 23:00;
по ночному тарифу — с 23:00 до 7:00;
общий объем использованной электроэнергии.
Как правильно передавать показатели
Как отмечалось в Yasno, на экране счетчика с интервалом примерно 10 секунд поочередно отображаются дневные, ночные и общие показатели. Важно не перепутать индексы.
Если объем потребленной электроэнергии выглядит слишком малым или, наоборот, аномально большим, следует обратиться к оператору системы распределения. Он передает данные поставщику электроэнергии для формирования счетов.