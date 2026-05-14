Почему электроэнергия ночью стоит вдвое дешевле

Украинцы, имеющие двухзонный электросчетчик, могут значительно сократить расходы на электроэнергию. В компании Yasno объяснили, почему ночной тариф дешевле.

Так, с 23:00 до 7:00 действует ночной тариф, по которому электроэнергия стоит на 50% дешевле, чем днем. В настоящее время цена составляет 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Поэтому запуск стиральной машины, бойлера или посудомойки после 23:00 — это простой способ уменьшить суммы в платежках.

Почему ночной тариф ниже

Самая большая нагрузка на энергосистему приходится на утро и вечер. Именно в это время работают предприятия, а люди массово включают освещение и бытовую технику.

После 23:00 потребление электроэнергии заметно снижается. В то же время, электростанции не могут мгновенно останавливать или запускать генерацию, поэтому энергосистему нужно балансировать. Чтобы стимулировать потребителей переносить часть использования электроэнергии на ночные часы, введен сниженный тариф.

Как работает двухзонный счетчик

Такой счетчик отдельно фиксирует потребление:

по дневному тарифу — с 7:00 до 23:00;

по ночному тарифу — с 23:00 до 7:00;

общий объем использованной электроэнергии.

Как правильно передавать показатели

Как отмечалось в Yasno, на экране счетчика с интервалом примерно 10 секунд поочередно отображаются дневные, ночные и общие показатели. Важно не перепутать индексы.

Счетчики Gama

«15.8.2» — дневной тариф;

«15.8.1» — ночной тариф;

«15.8.0» — общий показатель.

Счетчики Nik

«1.8.2», «15.8.2» или «T22» — дневной тариф;

«1.8.1», «15.8.1» или «T21» — ночной тариф;

«1.8.0», «15.8.0» или «T2» — общий показатель.

Счетчики Mtx

«1.8.2» — дневной тариф;

«1.8.1» — ночной тариф;

«1.8.0» — общий показатель.

Что делать, если показатели выглядят некорректно

Если объем потребленной электроэнергии выглядит слишком малым или, наоборот, аномально большим, следует обратиться к оператору системы распределения. Он передает данные поставщику электроэнергии для формирования счетов.

