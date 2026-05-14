В Кремле прогнозируют падение добычи нефти в россии до минимума за последние 17 лет

По данным Минэкономики рф, по итогам года добыча составит 511 млн тонн нефти против 511,4 млн в прошлом году, 516 млн 2024-го, 530 млн 2023-го и 535 млн 2022-го.
По сравнению с первым годом войны нефтедобыча снизится таким образом на 4,5%, а его объемы будут самыми низкими с 2009 года: тогда россия добыла 494,2 млн. тонн. Даже в кризис пандемии, в 2020 году, добыча была немного больше — 512,7 млн тонн.
Ранее Минэкономики прогнозировало рост добычи в текущем году до 525 млн тонн, а затем до 540 млн — до 2028 года. По новым оценкам, добыча немного выйдет на планку 525 млн тонн в 2027 году и выше ее подниматься уже не будет.
Нефтяная отрасль оказалась в цугцванге
Спад российской нефтедобычи, начавшийся еще в конце прошлого года и ускорившийся весной, вопреки квотам ОПЕК+, позволяющим качать больше, — это результат ухудшения финансового состояния компаний, отмечает независимый эксперт Геннадий Максаков.
В прошлом году нефтяники до минимума за три года сократили бурение после того, как ужесточение санкций, дешевая нефть и крепкий рубль кратно снизили их доходы.
Так, чистая прибыль российской нефтяной компании «Роснефть» в 2025 году сократилась на 73% и составила 293 млрд рублей (около 3,6 млрд долларов), у «Газпром нефти» прибыль упала вдвое, а нефтяной гигант «Лукойл» стал убыточным впервые за два десятилетия.
Компании переключились «в режим сбережения наличных», говорит Максаков, и результаты этого будут проявляться в падении добычи и дальше — как минимум до второго и третьего кварталов текущего года.
В общем, «российская нефтяная отрасль оказалась в цугцванге», считает Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги: добыча нефти в россии в ближайшее время будет снижаться медленно, но устойчиво — со скоростью около 3% в год.
«Но содержание уровня добычи или его прирост возможны только за счет привлечения в добычу запасов с технической себестоимостью, на что у российской нефтяной отрасли сейчас нет достаточного капитала, а государство — готовности этот капитал оставлять в отрасли», — подчеркивает Вакуленко. Кроме того, сказываются обстоятельства военного времени, продолжает он: например, необходимость тратить деньги на ремонт НПЗ, подвергающихся атакам, или нестабильность денежного потока.
Эксперт акцентирует внимание на том, что крупные новые проекты, в том числе направленные на масштабное освоение месторождений нефти, начинать в россии практически невозможно.