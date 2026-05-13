Банки обеспечили финансирование энергетических проектов на 46 млрд грн

Банки в рамках совместного меморандума о восстановлении энергетической инфраструктуры после массированных атак российской федерации обеспечили финансирование соответствующих проектов бизнеса и населения в 21 области Украины на 45,9 млрд грн.

По данным опроса банков, за период с 01 июня 2024 года по 28 апреля 2026 года они предоставили более четырех тысяч кредитов бизнесу на сумму 42,9 млрд грн и более 16,5 тысяч — населению на сумму 3,0 млрд грн.

Банки присоединились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,636 ГВт.

Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на развитие СЭС, газовых и гидро/био/ветровых установок.

Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретению инверторов и аккумуляторов и т. п. ), по теплоснабжению, модернизации теплооборудования. Мощность по этим проектам составляет 682 МВт.

Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам по состоянию на конец апреля 2026 года составил 28,5 млрд грн, физическим лицам — 2,3 млрд грн.

