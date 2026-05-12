Какова доля «зеленой» энергетики в генерации Сегодня 07:20 — Энергетика

Какова доля «зеленой» энергетики в генерации

В 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили 11% общего производства электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«По результатам 2025 года электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), составила 11% в общей структуре производства электроэнергии в Украине. За анализируемый период показатель объектов ВИЭ в установленной генерирующей мощности возрос до 20,4% с учетом мощностей частных домохозяйств», — говорится в сообщении.

Структура производства электроэнергии из ВИЭ

Наибольший удельный вес традиционно занимают солнечные электростанции — 78%.

Доля ветроэлектростанций составляет 12%,

объектов, производящих электроэнергию из биогаза и биомассы, — 8%, малых гидроэлектростанций — 2%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.